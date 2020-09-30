Відома модель Жизель Олівейра, яка брала участь у показах Victoria's Secret, прогулялася по вулиці у вельми оригінальному вигляді

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію знімків зі своєї прогулянки по Нью-Йорку. Жизель була одягнена в чорні штани, короткий чорний топ і незвичайний різнокольоровий піджак з пір'ям. Піджак виглядав так, як ніби його тільки що зняли з принца з казки. Але, схоже, красуню це не турбувало.

"Швидка зупинка в Нью-Йорку", - підписала знімок зірка.

За півгодини її пост зібрав майже 4 тисячі лайків. У коментарях дівчині залишили багато приємних слів.

"Королева епатажу", "хороші флюїди", "мила", "Приголомшлива мила шикарна жінка", "виглядає добре", «завжди так стильно», «ікона моди", " Боже мій, це сумка YSL?» ,- пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що зірка Victoria's Secret Жизель Олівейра підкорила видом в білій сукні-сорочці і світлому піджаку. Модель зібрала волосся у вузол, в результаті чого стала схожа на офісного працівника. Незважаючи на строгий стиль, Олівейра все ж змогла блиснути своїми стрункими ніжками.

Крім цього, нещодавно зірка блиснула фігуркою в тісному топі.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра викликала фурор, одягнувшись в ланцюги і тісний топ: "Фантастика!".

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра в мініатюрному топі посвітила своїми "булочками" на кухні:"витвір мистецтва".

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра відчинила піджак і показала, що під ним ховає: "як Snoop Dogg".