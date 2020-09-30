Екс-учасниця групи "ВІА Гра" Еріка Герцег, якій приписують роман з Костянтином Меладзе, здивувала кардинальною зміною іміджу

Співачка, яка любить похвалитися формами у відвертих нарядах і нижній білизні, знялася в незвичному для себе образі, передає Politeka.net. Нове відео Герцег опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, після виходу з "ВІА Гри" для свого першого сольного кліпу Еріка приміряла традиційний казахський костюм з оригінальним головним убором і аксесуарами. Співачка сидить в юрті, обвішаній килимами, і ефектно рухає руками під музику.

"Ласкаво просимо в Казахстан 🤍 ", - лаконічно підписала відео Герцег і отримала масу захоплених коментарів.

"Шикарно вийшло ❤️", "Вау!!! Дуже круто🔥", "ну нарешті сольна кар'єра" ," вам дуже пасує 😍", "напевно гени вас тягнуть сюди", "Ерічка вам дуже йде казахський наряд 😊 ви дуже красива", "Ооо, я прям на вас глянула іншими очима😍", "як вам до лиця Казахський костюм!", "шалено красиво", "яка чарівна", "я спочатку не впізнала", "О Боже, як неочікувано від вас, ми дуже раді Вас бачити в нац. костюмі Казахстану", "Ну це просто Аля - Народна артистка Казахстану Еріка Герцег", — пишуть шанувальники.

Раніше Еріка Герцег вразила своєю історією схуднення. Ефектна блондинка з "ВІА Гри" в юності важила більше 80 кг. Тоді Еріка і не думала, що колись її будуть називати однією з найбільш струнких, красивих і спокусливих дівчат з групи.

Тривалий час співачка соромилася виходити з дому, але потім взяла себе в руки і до літа скинула більше 35 кілограм. Все це завдяки правильному харчуванню. Еріка виключила шкідливе зі свого раціону, переключилася на низькокалорійну їжу. Сьогодні вага співачки становить 48 кг при зрості 174 см.

Нагадаємо, Віра Брежнєва в тісному білому топіку похвалилася схудлою фігурою: "хоче бути, як Герцег, тендітною!".

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