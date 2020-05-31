Участница группы "ВИА Гра" Эрика Герцег поделилась пикантными кадрами в честь праздника
Как сообщает Politeka.net, она опубликовала новое видео на своей странице в Instagram.
Певица любит побаловать своих поклонников откровенными образами. На этот раз Эрика Герцег посвятила пост международному празднику - Дню блондинок.
На видео знаменитость дефилирует в обтягивающем платье леопардовой раскраски с большим вырезом на спине. При этом можно заметить, что она не надела нижнее белье. Пройдя несколько шагов, Эрика оглядывается, приоткрывая рот.
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"Сегодня Всемирный день Блондинок!🤩 Кто у меня здесь Блондинка?🤗 Обнимаю вас🌸", - подписала пост солистка "ВИА Гры".
Пользователи социальной сети восхитились внешним видом и грацией девушки, оставив много положительных комментариев:
"Девушка-мечта)))"; "Шикарная 🔥🔥🔥"; "Кукла 😍👑"; "Самая обворожительная блондинка"; "Боже, какая вы красавица ))"; "Поздравляю, красивая😍❤️"; "Роскошный образ ❤️😍🔥".
Ранее Эрика Герцег, которой приписывают роман с продюсером Константином Меладзе, заявила об уходе из "ВИА Гры". По словам певицы, ей сейчас активно ищут замену в группе.
Напомним, томная Эрика Герцег сверкнула бездонным декольте в неожиданном месте.
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