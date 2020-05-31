Участница группы "ВИА Гра" Эрика Герцег поделилась пикантными кадрами в честь праздника

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала новое видео на своей странице в Instagram.

Певица любит побаловать своих поклонников откровенными образами. На этот раз Эрика Герцег посвятила пост международному празднику - Дню блондинок.

На видео знаменитость дефилирует в обтягивающем платье леопардовой раскраски с большим вырезом на спине. При этом можно заметить, что она не надела нижнее белье. Пройдя несколько шагов, Эрика оглядывается, приоткрывая рот.

"Сегодня Всемирный день Блондинок!🤩 Кто у меня здесь Блондинка?🤗 Обнимаю вас🌸", - подписала пост солистка "ВИА Гры".

Пользователи социальной сети восхитились внешним видом и грацией девушки, оставив много положительных комментариев:

"Девушка-мечта)))"; "Шикарная 🔥🔥🔥"; "Кукла 😍👑"; "Самая обворожительная блондинка"; "Боже, какая вы красавица ))"; "Поздравляю, красивая😍❤️"; "Роскошный образ ❤️😍🔥".

Ранее Эрика Герцег, которой приписывают роман с продюсером Константином Меладзе, заявила об уходе из "ВИА Гры". По словам певицы, ей сейчас активно ищут замену в группе.

Напомним, томная Эрика Герцег сверкнула бездонным декольте в неожиданном месте.

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