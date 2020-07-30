Известная украинская певица Вера Брежнева, которая уже давно проживает и работает в РФ, показала стройную фигуру после тренировок

Так, специально для поклонников Вера завела вторую страницу в Инстаграм, где выкладывает полезные советы, делится рецептами полезной еды, рассказывает о своём похудении и о том, как добиться идеальной фигуры.

В этот раз под ярким роликом, на котором она позирует в коротком топе и черных лосинах, звезда рассказала об упражнениях, которые выполнила с подругой и записала все на видео, чтобы фанаты смогли все посмотреть и также потренироваться.

«Теперь в вашем арсенале сохраненные в IGTV от нас есть 3 тренировки, которые вы можете миксовать, как хотите!💪🏻 заниматься когда хотите , но в идеале - через день и идти к своей цели) на вопрос - как я ухаживаю за своим телом? первый ответ будет - питание, второй - тренировки👍🏻 я понимаю, что я уже надоела вам (читай задолбала), как надзиратель, повторять одно и то же, но это аксиома!!!

Конечно, сейчас мое тело кайфует: режим, питание, тренировки - вот просто идеальные условия для того, чтобы быть в шикарной форме!) что ещё я желаю для тела? Массажи! Я люблю жесткий массаж, но без синяков)) массажи помогают восстанавливаться мышцам после тренировки, плюс ещё больше улучшают кровообращение. Ну и кожа заметно подтягивается😉 для крутого массажа нужно - супер-специалист и время)) первый у меня есть, второго обычно нет)) но я выделяю ))», - рассказывает Вера.

«Как герц хочет быть маленькой и хрупкой! ☺️👍🏻», «Всю неделю с вами занимаюсь! Это потрясающе!!!! Очень классно мотивируете, глядя на Вас, хочется заниматься в любом настроении❤️», «Вера, подскажите пожалуйста какого бренда этот лиф? Такой удобный 🙌», «Моя ж глиста любииимаааяя!!!!💗💗💗💗», «Вера, а вы уже писали про свое питание? Очень интересно об этом услышать 😊», «очень хочется увидеть реальные фото с вашей нефотошопленной едой🙏».

Также артистка уже давно славится своим чувством стиля, рассказами о правильном питании, любви к спорту и идеальным уходом за кожей. Именно поэтому Вера всегда старается продемонстрировать своим поклонникам безупречное чувство стиля. При этом ее домашние кадры без макияжа, укладок и обработки нравятся фанатам куда больше постановочных.

К примеру, недавно на фан-аккаунте Веры появился чувственный кадр с артисткой, сделанный весной в Париже, когда звезда отправлялась по работе на съемки.

На новом снимке Вера позирует в банном белом халате, с распущенными, немного взлохмаченными волосами, и совершенно без макияжа. Кадр поклонников своей естественностью и миловидностью, так как звезда выглядела по-домашнему,сонной и даже слегка уставшей.

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