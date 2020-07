View this post on Instagram

Сегодня была ещё одна наша прекрасная совместная он-лайн тренировка с @danilushkina_ , которая до завтра ещё доступна в прямом эфире. Мы чувствовали вашу энергию даже через телефон и очень радуемся читать о ваших ощущениях в комментариях. Теперь в вашем арсенале сохраненные в IGTV от нас есть 3 тренировки, которые вы можете миксовать, как хотите!💪🏻 заниматься когда хотите , но в идеале - через день и идти к своей цели) на вопрос - как я ухаживаю за своим телом? первый ответ будет - питание, второй - тренировки👍🏻 я понимаю, что я уже надоела вам (читай задолбала), как надзиратель, повторять одно и то же, но это аксиома!!! Конечно, сейчас мое тело кайфует: режим, питание, тренировки - вот просто идеальные условия для того, чтобы быть в шикарной форме!) что ещё я желаю для тела? Массажи! Я люблю жесткий массаж, но без синяков)) массажи помогают восстанавливаться мышцам после тренировки, плюс ещё больше улучшают кровообращение. Ну и кожа заметно подтягивается😉 для крутого массажа нужно - супер-специалист и время)) первый у меня есть, второго обычно нет)) но я выделяю )) а вот сейчас время есть, но карантин)) делаем с Леной самомассаж на ролле)) так же для домашнего ухода использую средства - выложу их, как вчера, в сторис с описаниями и оставлю в highlights 🙌🏻 ничего специфического дома не делаю. Ванна с морской солью ( 500-1000г) раз в 5-7 дней для восстановления, крем для тела - 2 варианта( лёгкий и поплотнее) и скраб - когда вспоминаю(хотя желательно раз в неделю)! Ну и массажи! Это все, что я делаю.. поэтому никаких сверх секретов 🤷🏼‍♀️ питание и спорт вместе упрощают домашний уход. Но завтра по вашим просьбам хочу сделать прямой эфир по самомассажу лица/головы/шеи ❤️ Анонс в сторис 🙌🏻 Какие ещё запросики будут ?)