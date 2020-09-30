Російська виконавиця Алла Пугачова збентежила дикими танцями на сцені

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок артистки з'явилося архівне відео, на якому співачка феєрично запалювала на сцені.

Ще молода Пугачова була одягнена в неймовірно відверту сукню. По-перше, вона була дуже короткою. По-друге, мала досить непристойне для тих часів декольте. Образ артистка доповнила чорним беретом.

Алла Пугачова в супроводі ансамблю співала, а потім дуже активно стрибала і танцювала на сцені. Вона виглядала дуже веселою і життєрадісною.

"Давно я з вами танцями Аллуськи не ділилася. Прошу до Вашої уваги ... #гарний настрій #її ноги зведуть з розуму всіх #ноги", - підписали знімок автори аккаунта.

Раніше ми писали, що 71-річна примадонна прогулялася по осінньому саду біля свого будинку, знявши все на камеру і поділившись зі своїми шанувальниками. Артистка була одягнена в кофту, капюшон якої вона натягнула на голову. Крім цього, співачка сховала обличчя за великими окулярами.

На відео артистка шаруділа жовтим листям під ногами і співала пісню. Шанувальники прийшли в захват від того, що змогли знову почути улюблений голос. Сама Пугачова зізналася, що погода навіяла їй цю пісню.

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