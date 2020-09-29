Примадонна Алла Пугачова в компанії зірок російського шоу-бізнесу налякала шанувальників
Про це пише Politeka.net.
Зокрема, нове фото було опубліковано на фан-сторінці Алли Пугачової і Максима Галкіна в соцмережі Instagram.
На знімку Аллу Пугачову і Максима Галкіна може побачити в компанії таких зірок, як Григорій Лепс, Марина Юдашкіна і Олена Север.
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"Дивлячись на їх посмішки хочеться посміхатися", - йдеться в підписі до спільного знімка.
Однак, шанувальників Примадонни збентежив новий знімок. У коментарях фанати відзначили, що Алла Пугачова собі зробила "унітазні зуби" і намагається копіювати Христину Орбакайте. Інші ж коментатори додали, що зірки нещиро посміхаються, а поруч з примадонною стоять нібито воскові фігури з оскалом.
"Гримаси", "Маски застиглі"," одні й ті ж пики", " хочеться не посміхатися, а вставити такі ж унітазні зуби!", "Алка косить під Христинку. Живих людей не помітила на фото, суцільні фігури з оскалом", "плакати, оскали жах"," а що за жінка в білому? Ось правда красуня", " кожен з цих людей гідний похвал. Щодо посмішок - не знаю", "у Алки, мабуть, рот не закривається після пластики... Чергова посмішка на всі випадки життя..",- написали вони в коментарях під публікацією.
Раніше ми розповідали, як відомий "гардемарин" Олександр Домогаров затьмарив Максима Галкіна на фото з Пугачовою.
На фото Пугачова відображена в елегантному вбранні-чорних обтягуючих брюках, піджаку і капелюсі. Наряд доповнюють масивні прикраси і темно-червоний манікюр.
Ніжно обіймає артистку за талію актор, зірка фільму "Гардемарини", Олександр Домогаров, якого користувачі Мережі чомусь зовсім не впізнали. При цьому і актор і Примаданна сміються.
Фанати відзначили, що Пугачової краще виглядає в компанії Домогарова, ніж з Галкіним.
Нагадавши, оскаженілі сусіди ополчилися на Пугачову: "на камеру будує з себе пристойну, а насправді...".
Як повідомляла Politeka, пустотливі діти Пугачової і Галкіна підкорили ангельськими посмішками в колі сім'ї: «щось замишляють».
Також Politeka писала, що змучений Галкін обмовився про дітей-школярів від Алли Пугачової.