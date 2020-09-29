В Україні хочуть ввести нові штрафи, які торкнуться підлітків і дітей

У Верховній Раді прийняли за основу законопроект про заборону продажу електронних сигарет і рідин для них дітям і підліткам, пише Politeka.net. Так, 272 депутати в першому читанні підтримали відповідний законопроект № 3628.

У документі йдеться про заборону продажу е-сигарет і рідин неповнолітнім. За порушення передбачена адміністративна відповідальність.

З 1 січня 2021 року пропонується ввести штрафи в розмірі від 400 до 1400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 6800 до 23 800 гривень).

Якщо законопроект приймуть, то підвищені штрафи будуть застосовуватися до порушення правил продажу всіх підакцизних товарів.

Прийнято за основу #ЗП3628 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах» ▶️https://t.co/6Shtv9UnNa pic.twitter.com/nxuZeooYs6 — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) September 29, 2020

Нагадаємо, з 1 жовтня в силу вступають нові правила, за порушення яких будуть штрафувати водій. Останні будуть вважатися порушниками, якщо забудуть включити ближнє світло фар або ходові вогні під час їзди поза населеними пунктами.

Як відомо, в Україні діє правило, згідно з яким всі механічні транспортні засоби повинні включати фари, коли виїжджають за місто.

Якщо автомобілісти будуть забувати вмикати світло, їм загрожують штрафи в розмірі від 425 до 510 гривень.

Раніше ми писали, що розмова по телефону за кермом автомобіля карається штрафами.

При фіксації порушення інспектор виносить постанову на місці зупинки. У такому випадку водієві доведеться сплатити штраф у розмірі 425 гривень. В інших випадках, коли порушник став причиною змінити швидкість інших водіїв, а також якщо поміняли напрямок їзди і так далі - штраф складе до 680 гривень або позбавлення прав на термін від 6 місяців до року.

Нагадавши, "Штраф до 221 тис. грн": українцям підготували цілий список нових покарань, що відомо

Як повідомляла Politeka, Кабмін у кілька разів підвищує штрафи для українців, кому доведеться платити: "до 10 тисяч гривень за..."

Також Politeka писала, що "Ще й штраф заплатять": подружню пару зняли з рейсу Київ-Анталія за відмову надіти маску, деталі