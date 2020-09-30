Українцям продовжують масово затримувати зарплати на тлі адаптивного карантину

Про це пишуть Вести.

Згідно з даними Держстату, розміри зарплат падають, а ось заборгованість по виплатах зростає.

Ситуація складна не тільки в приватних фірмах, а й на комунальних підприємствах.

"Перед виборами ніколи такого не було. Якщо зараз промовчати, то без грошей будемо сидіти до нового року. Будуть хіба що подачки давати, щоб не здохли від голоду", — скаржиться водій Київпастрансу.

Як відзначають в Держстаті, заборгованість по зарплатах в кінці серпня зросла на 0,6% і вже становить 3,42 млрд. Але в прес-службі відомства також додають, що на тлі боргів падає середня номінальна зарплата (на 3%).

Найгірша ситуація щодо боргів із зарплатами - у Хмельницькій області. За серпень там скоротили борги лише на 1%. У Рівненській області, згідно зі звітом, заборгованість із зарплати зросла на 38,5%.

Не найкраща ситуація з боргами також в Одеській, Сумській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Але не варто забувати, що кожен українець може йти до суду, якщо йому роботодавець затримує виплати. Більш того, в законодавстві прописані серйозні штрафи за несвоєчасну виплату або невиплату зарплати ніхто не відміняв.

Якщо більше місяця не виплачується зарплата або виплачується, але не вся сума, то роботодавцю доведеться заплатити 14 169 грн (три розміри мінімалки), а адмінштраф — від 510 до 5100 грн.

Якщо роботодавець навмисне затримує зарплату, то йому може загрожувати кримінальна відповідальність. За подібне порушення передбачений грошовий штраф від 850 грн до 17 тисяч, або виправні роботи, або позбавлення волі на строк до двох років.

Нагадаємо, що за даними Держстату в серпні розмір середньої заробітної плати в Україні знизився на 358 гривень і склав 11446 гривень.

У відомстві додали, що найбільше заробляють жителі Києва, де середній розмір зарплати досягає 16 975 гривень/місяць.

Найнижча середня зарплата (8 996 гривень / місяць) була зафіксована на Буковині.

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