Російський співак Микола Басков дико осоромився під час відпочинку на природі

Як передаває Politeka.net, артист продовжує хвалитися кадрами свого відпочинку на дикій природі в Алтайському краї. Басков опублікував на своїй сторінці в Instagram нове відео, де показав процес приготування рибної юшки на багатті, але став посміховиськом (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Обід на природі 🔥", - максимально лаконічно підписав ролик Басков. На кадрах видно, як артист у камуфляжному костюмі з ополоником схилився над казанком і помішує бульйон. При цьому "натуральний блондин" розповідає, що основні, за його версією, інгредієнти юшки — вода і картопля — вже варяться, а ось рибу ще треба зловити.

Така божевільна непослідовність насмішила підписників, і в коментарях до відео вони залишили десятки їдких коментарів: "рибу ще не зловили а картопелька вже вариться 😆 😆 😆", "Головний інгредієнт це риба, тебе там обманюють!!", "Риби немає ще 😅 😅 а картопелька вариться!! Поки рибалити і чистити будете, картопелька в жижку перетвориться! А якщо риба взагалі не клюне, буде картопляний бульйон 😂 😂 😂приємного сьорбання!!", Ось, що значить, Коля в походи не ходив. Справжній турист або рибалка спочатку рибку б наловив, потім відварив дрібницю рибну, потім заклав велику, ну а потім морква, картопля, зелень... Адже рибна юшка вариться на рибному бульйоні, а не на картопляному відварі", "Микола не розводь народ, спочатку вариться риба, а потім все інше 😂".

"Ну ось, Коленька, а то все Мальдіви ....Мальдіви...", "Микола, Кіркоров в Грецію їздив, а вас за що в тайгу заслали?", "Коля начебто слину ковтнув)) красава🤩", "він сам не зрозумів, що сказав😅", "Стопочку горілочки додасте в ушицю?", "Справжній російський хлопець👌", "а якщо не зловите рибу, можна гриби пошукати. Зварити грибний супець😂", "ліс спалиш! Що ти робиш, Коля, зупинись!",- продовжили жартувати фоловери артиста.

Нагадавши, Ані Лорак застали за гарячим поцілунком з Басковим: "знайди ти собі нормальну жінку..."

Як повідомляла Politeka, фото Баскова з таємною "сім'єю" викликало ажіотаж, співак проговорився про няню.

Також Politeka писала, що щасливий Басков козирнув розкішними видами на відпочинку, навіть Пугачова не змовчала.