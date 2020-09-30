Российский певец Николай Басков дико оконфузился во время отдыха на природе

Как передает Politeka.net, артист продолжает хвастаться кадрами своего отдыха на дикой природе в Алтайском крае. Басков опубликовал на своей странице в Instagram новое видео, где показал процесс приготовления ухи на костре, но стал посмешищем (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Обед на природе 🔥", — максимально лаконично подписал ролик Басков. На кадрах видно, как артист в камуфляжном костюме с половником склонился над котелком и помешивает бульон. При этом "натуральный блондин" рассказывает, что основные, по его версии, ингредиенты ухи — вода и картошка — уже варятся, а вот рыбу еще предстоит поймать.

Такая безумная непоследовательность насмешила подписчиков, и в комментариях к видео они оставили десятки едких комментариев: "Рыбу еще не поймали а картошечка уже варится😆😆😆", "Главный ингредиент это рыба, тебя там обманывают!!", "Рыбы нет ещё 😅😅 а картошечка варится!! Пока рыбачить и чистить, картошечка в жижку превратится! А если рыба вообще не клюнет, будет картофельный бульен 😂😂😂приятного сёрбания!!", Вот, что значит, Коля в походы не ходил. Настоящий турист или рыбак сначала рыбку бы наловил, потом отварил мелочь рыбную, затем заложил крупную, ну а потом морковь, картошку, зелень... Потому, как уха ведь варится на рыбном бульоне, а не на картофельном отваре", "Николай не разводи народ, сначала варится рыба, а потом все остальное 😂".

"Ну вот, Коленька, а то все Мальдивы ....Мальдивы...", "Николай, Киркоров в Грецию ездил, а вас за что в тайгу сослали?", "Коля вроде слюну сглотнул)) красава🤩", "Он сам не понял , что сказал 😅", "Стопочку водочки добавите в ушицу?", "Настоящий русский парень👌", "А если не поймаете рыбу,можно грибы поискать. Сварить грибной супец😂", "Лес сожжёшь!😅 Что ты творишь, Коля, остановись!", — продолжили шутить фолловеры артиста.

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