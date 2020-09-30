Известный российский исполнитель Николай Басков решил отдохнуть на яхте с двумя девушками

Как сообщает Politeka, певец обнародовал в Instagram очередную фотографию своего отдыха. Известно, что Николай отдыхает в Алтайском крае (Россия).

На этот раз знаменитость поделился снимком, сделанным на яхте. На Баскове – камуфляжный костюм, у певца – широко раскрытый рот и выпученные глаза. Пальцами он показывает, что у него все ОК. Позади звезды обнимаются две неизвестные девушки в ветровках, их лиц не видно.

"Я в Шамбале 🔥🔥🔥", – подписал фотографию Басков.

Пользователи соцсети прокомментировали фотографию, поделившись своими эмоциями:

"Николай,а как же вы свою киску одну дома оставили,такая прелесть!!! Никогда не думала,что подпишусь на Баскова и буду наблюдать за его жизнью 😒здравствуй старость... Классный переход волос от девушки к тебе 🤣🤣☺ Коля, удали свою страницу в Инстаграм, только после концертов для Лукашенко и ОМОНа о тебе вспоминают Сбылась мечта? Вот это эмоции...🔥🔥🔥😜 🔥🔥🔥Храни Вас Всевышний 🙏 Фото 👍👍👍Круто... Прекрасного Вам отдыха😉 Коленька, нет слов. Так классно и Здорово, когда пересматривать видео с вашего отдыха всегда ловишь релакс и необыкновенное настроения🤗🤗🤗Вы прелесть 🌞🌞🌞🌞и наш необыкновенный и бесценный💎💎💎. Желаю вам приятного отдыха и хорошего настроения. Так круто и классно. Спасибо вам за все 😘Берегите себя и близких Она с няней что подразумевается под словом киска "киска" это котенок по имени Шанель. Не дочь ли это? Не семья артиста?", – пишут поклонники и хейтеры.

Известный российский певец Николай Басков похвастался успехами своего нового клипа. У себя в Инстаграм артист опубликовал фото с молодым блогером Даней Милохиным. На фото артисты стояли в костюмах из совместного клипа. Оба были вооружены. В руках у них красовались ружья.

"6 миллионов просмотров", - похвастался довольный Басков.

Впрочем, исполнитель не дождался ответной реакции от своих поклонников. Вместо этого, его жестко раскритиковали обиженные белорусы. В комментариях оставили массу гневных слов.

"Если ты думаешь, что ты и дальше будешь игнорировать заслуженный хейт и все рассосётся, не выйдет! Клеймо на всю жизнь! Не забудем! Не простим! В Беларуси тебя больше никогда не будет», «Продался Николашка», «Дичь», «Все тусишь Николай. Ну ну туси», «Позор, за то, что предал белорусов», «А! Вот так! Уже и ружье в руки взял!!! Песней не убил вольных белорусов, так стрелять вздумал?», «Коля три копейки, сколько стоит совесть?", - пишут разъяренные поклонники.

Напомним, что довольный Басков поразил ночными утехами и показал свою девочку: «Невозможно сладкая»

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