Российский певец Николай Басков решил воссоединиться с природой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певец опубликовал фото с отдыха. Басков стоял в форме и берцах на фоне горной реки и зеленых лесов. Артист широко раскинул руки и выглядел очень счастливым. Судя по всему, Басков отправился в дикие места, чтобы отдохнуть от городской суеты.

«Невероятно потрясающая природа на Алтае», - подписал фото артист.

За пять часов его фото собрало почти 30 тысяч лайков. Оценили фото и оставила смайл под ним даже сама Алла Пугачева. Кроме этого, поклонники артиста оставили ему массу приятных слов в комментариях.

«Ооо, так Вы у нас на Алтае...Добро пожаловать, да природа, наслаждайтесь ей и воздухом!», «Красавчик на фоне красоты», «Дышите всей грудью, наслаждайтесь, перезагружайтесь», «Шикарен как всегда», «Хорош голубчик, хорош», «Какая Красотища! Отличного отдыха, Коленька, и самых Позитивных эмоций и Ярких впечатлений!», «Ооо Басков вырвался на природу», «Вау, какая красота!», «Балуйте нас почаще своими шикарными фото», - пишут пользователи сети.

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