"За хвилину до виходу на сцену"

Зірки "Жіночого кварталу" поділилися стильним спільним знімком з артистом Студії "Квартал 95" Олександром Пікаловим

Нове фото з'явилося на офіційній сторінці «Жіночого кварталу» в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото гумористки і автор жартів стоять за лаштунками за миті до виходу на сцену. Анастасія Євтушенко, Лєра Товстолес, Еліна Мбані, Віра Кекерлія, Аліна Блажкевич і Олександра Машлятіна позують в чорних сукнях різної довжини, готуючись вийти на сцену. Вони всі тримаються за руки напередодні виступу.

З ними поруч стоїть і Пікалов, який є автором деяких жартів в «Жіночому кварталі».

"Момент чистого кайфу за хвилину до виходу на сцену", - йдеться в підписі до знімка.

Українці тут же відреагували на публікацію.

"Як же хочеться вже побачити новий випуск", "дуже приємно на вас навіть просто дивитися. Ви такі веселі, красиві. Такі люди, як ви, можуть перебороти будь-який вантаж, навіть пандемію. Щасти вам", - пишуть люди в коментарях.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка "Квартал 95" Ірина Сопонару постала в обтягуючій сукні.

Судячи з усього, фото було зроблено перед зйомками, так як Ірина була з мікрофоном на обличчі. Можна припустити, що це образ Ірини з нового концерту. Вона позувала на камеру, ніжно склавши руки і повернувшись спиною до об'єктива.

Нагадавши, розпалені зірки "Квартал 95" ледь не розірвали відомого співака на очах у всіх:" улюбленець мільйонів...".

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