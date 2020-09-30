Гривня знову здає позиції на міжбанку незважаючи на те, що долар завмер в очікуванні
Так, в офіційному курсі валют від Нацбанку спрогнозовано істотне падіння української валюти. 30 Вересня гривня залишиться майже без змін по відношенню до долара, проте помітно подешевшає в порівнянні з євро.
Як повідомляється на офіційному сайті НБУ, 30 вересня курс долара опуститься на одну копійку, а ось курс євро виріс відразу на 9 копійок.
Офіційні курси валют 30 Вересня складуть:
- 100 доларів США-2829,89 гривень (-0,0073 грн)
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- 100 євро - 3313,09 гривень (+0,0933 грн).
У свою чергу, міжбанківському валютному ринку курс долара у продажу збільшився на 5 копійок і досяг позначки в 28,34 гривень за Долар, а курс в покупці виріс до 28,32 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу збільшився на 22 копійки і досяг 33,22 гривень за євро.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що курс долара останнім часом активно оновлює максимуми, викликаючи серйозні побоювання українців. Економісти розповіли, чого в такій ситуації варто чекати на найближчому тижні і чи варто купувати валюту.
Курс долара на міжбанку коливатиметься в коридорі 28,2-28,5 грн/Долар, прогнозує Олександр Охріменко. Відповідно, середній курс продажу готівкової валюти буде 28,3-28,6 грн/Долар.
У свою чергу Андрій Шевчишин попереджає, що на наступному тижні міжбанківський курс і попит на валюту будуть рости.
Нагадавши, долар б'є всі рекорди, НБУ різко послабив гривню: що буде з курсом валют в Україні.
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Також Politeka писала, що українцям радять закуповуватися валютою, долар злетить в ціні: як зміниться курс на цьому тижні.