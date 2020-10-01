Зірки нерідко вдаються до різних хитрощів, щоб виглядати ідеально 

Однак деякі знаменитості дозволяють любити себе такими, якими вони є з різними вадами, повідомляє Politeka.net

Російська балерина Анастасія Волочкова не тільки розбурхує публіку своїми різними скандальними витівками, але і фігурою. Багато хто помітив, що у знаменитості неідеальні форми, ймовірно, професійна діяльність відклала свій відбиток на тілі. Однак зірка не соромиться і часто публікує відверті фото. 

Gepostet von Yarmina am Montag, 24. März 2014

Співачка Лоліта все життя славилася своїм епатажем. Зірка ніколи не страждала від комплексів і постійно експериментує зі своєю зовнішністю. Іноді Лоліта вибирає настільки відверті вбрання, що про них згадують роками. 

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Gepostet von Казан с мемами am Dienstag, 1. August 2017

Колишня солістка групи "Блестящие", співачка Анна Семенович регулярно хвалиться пишними формами у своєму Instagram. Багато хто звинувачує зірку в Фотошопі, хоча артистка в будь-якому випадку вміє гідно продемонструвати фігуру.

Телеведуча Анфіса Чехова володіє жіночними формами. Зірка займається спортом і змогла схуднути, але при цьому не втратила своєї індивідуальності. 

Зірка запевняє, що не прагне до модельних параметрів.

До зірок з нестандартною фігурою часто включають і одну з найсексуальніших жінок планети - Анджеліну Джолі. Виною всьому стала худорба артистки, яка кинулася в очі особливо після розставання з актором Бредом Піттом. Зараз красуня трохи набрала вагу і стала виглядати набагато краще. 

#Sinoloviste: Reportan que Angelina Jolie fue hospitalizada por anorexia|http://ow.ly/10iAVQ

Gepostet von El Vocero de Puerto Rico am Dienstag, 5. April 2016

Нагадаємо, Анастасія Волочкова опублікувала фото і Відео зі свого будинку, в якому позувала не одна, а в компанії своїх працівників - Лоли і Рустама. 

"Відзначаємо ми сьогодні наш п'ятирічний союз дружби і взаєморозуміння...",- написала вона. 

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Отмечаем мы сегодня наш пятилетний союз дружбы и взаимопонимания с Лолочкой и Рустамом.🌺 @hilola0491 @rustam.rakhimovich Эта Семья создаёт уют нашего дома, его благоухание, чистоту и комфорт. Лолочка и Рустам бесконечно добропорядочные люди и наши отношения построены на доверии, взаимоуважении и взаимопонимании. 🙏 Спасибо Вам, дорогие мои за всё! Я очень вас люблю и дорожу! 🙏😊 Счастья Вашей семье! Низкий поклон Вашим родителям. Только у таких замечательных людей могли родиться вот такие дети.😊 Я решила подарить Лолочке лилии (как символ чистоты души), а когда зашла в дом, оказалось, что Рустам купил мне белые розы мои любимые в том же салоне в нашем посёлке @balsvetov 🌺🦢 У нас вообще все с ребятами позитивно, весело и неординарно!😂😊👍 Это похоже на то, когда спускаешься на кухню сварить любимому чашечку кофе и обнаруживаешь, что она уже сварена им для тебя..❤️ #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #цирк #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом

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