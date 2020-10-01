Ці знаменитості зовсім без комплексів

Зірки нерідко вдаються до різних хитрощів, щоб виглядати ідеально

Однак деякі знаменитості дозволяють любити себе такими, якими вони є з різними вадами, повідомляє Politeka.net.

Російська балерина Анастасія Волочкова не тільки розбурхує публіку своїми різними скандальними витівками, але і фігурою. Багато хто помітив, що у знаменитості неідеальні форми, ймовірно, професійна діяльність відклала свій відбиток на тілі. Однак зірка не соромиться і часто публікує відверті фото.

Співачка Лоліта все життя славилася своїм епатажем. Зірка ніколи не страждала від комплексів і постійно експериментує зі своєю зовнішністю. Іноді Лоліта вибирає настільки відверті вбрання, що про них згадують роками.

Лолита Милявская на фестивале "Жара" в Баку. Я. Хочу. Развидеть. Это. t.me/qznqzn Gepostet von Казан с мемами am Dienstag, 1. August 2017

Колишня солістка групи "Блестящие", співачка Анна Семенович регулярно хвалиться пишними формами у своєму Instagram. Багато хто звинувачує зірку в Фотошопі, хоча артистка в будь-якому випадку вміє гідно продемонструвати фігуру.

Телеведуча Анфіса Чехова володіє жіночними формами. Зірка займається спортом і змогла схуднути, але при цьому не втратила своєї індивідуальності.

Зірка запевняє, що не прагне до модельних параметрів.

До зірок з нестандартною фігурою часто включають і одну з найсексуальніших жінок планети - Анджеліну Джолі. Виною всьому стала худорба артистки, яка кинулася в очі особливо після розставання з актором Бредом Піттом. Зараз красуня трохи набрала вагу і стала виглядати набагато краще.

#Sinoloviste: Reportan que Angelina Jolie fue hospitalizada por anorexia|http://ow.ly/10iAVQ Gepostet von El Vocero de Puerto Rico am Dienstag, 5. April 2016

Нагадаємо, Анастасія Волочкова опублікувала фото і Відео зі свого будинку, в якому позувала не одна, а в компанії своїх працівників - Лоли і Рустама.

"Відзначаємо ми сьогодні наш п'ятирічний союз дружби і взаєморозуміння...",- написала вона.

Нагадавши, постаріла Волочкова спробувала приховати обвислі форми в тісній сукні

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