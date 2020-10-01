Зірки нерідко вдаються до різних хитрощів, щоб виглядати ідеально
Однак деякі знаменитості дозволяють любити себе такими, якими вони є з різними вадами, повідомляє Politeka.net.
Російська балерина Анастасія Волочкова не тільки розбурхує публіку своїми різними скандальними витівками, але і фігурою. Багато хто помітив, що у знаменитості неідеальні форми, ймовірно, професійна діяльність відклала свій відбиток на тілі. Однак зірка не соромиться і часто публікує відверті фото.
Співачка Лоліта все життя славилася своїм епатажем. Зірка ніколи не страждала від комплексів і постійно експериментує зі своєю зовнішністю. Іноді Лоліта вибирає настільки відверті вбрання, що про них згадують роками.
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Колишня солістка групи "Блестящие", співачка Анна Семенович регулярно хвалиться пишними формами у своєму Instagram. Багато хто звинувачує зірку в Фотошопі, хоча артистка в будь-якому випадку вміє гідно продемонструвати фігуру.
Телеведуча Анфіса Чехова володіє жіночними формами. Зірка займається спортом і змогла схуднути, але при цьому не втратила своєї індивідуальності.
Зірка запевняє, що не прагне до модельних параметрів.
До зірок з нестандартною фігурою часто включають і одну з найсексуальніших жінок планети - Анджеліну Джолі. Виною всьому стала худорба артистки, яка кинулася в очі особливо після розставання з актором Бредом Піттом. Зараз красуня трохи набрала вагу і стала виглядати набагато краще.
Нагадаємо, Анастасія Волочкова опублікувала фото і Відео зі свого будинку, в якому позувала не одна, а в компанії своїх працівників - Лоли і Рустама.
"Відзначаємо ми сьогодні наш п'ятирічний союз дружби і взаєморозуміння...",- написала вона.
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