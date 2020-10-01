Звезды нередко прибегают к разным хитростям, чтобы выглядеть идеально 

Однако некоторые знаменитости позволяют любить себя такими, какие они есть с разными изъянами, сообщает Politeka.net

Российская балерина Анастасия Волочкова не только будоражит публику своими разными скандальными выходками, но и фигурой. Многие заметили, что у знаменитости неидеальные формы, вероятно, профессиональная деятельность отложила свой отпечаток на теле. Однако звезда не стесняется и часто публикует откровенные фото. 

Gepostet von Yarmina am Montag, 24. März 2014

Певица Лолита всю жизнь славилась своим эпатажем. Звезда никогда не страдала от комплексов и постоянно экспериментирует со своей внешностью. Иногда Лолита выбирает столь откровенные наряды, что о них вспоминают годами. 

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Gepostet von Казан с мемами am Dienstag, 1. August 2017

Бывшая солистка группы "Блестящие", певица Анна Семенович регулярно хвастается пышными формами в своем Инстаграм. Многие обвиняют звезды в фотошопе, хотя артистка в любом случае  умеет достойно продемонстрировать фигуру.

Телеведущая Анфиса Чехова обладает женственными формами. Звезда занимается спортом и смогла похудеть, но при этом не потеряла своей индивидуальности. 

Звезда уверяет, что не стремится к модельным параметрам.

К звездам с нестандартной фигурой часто включают и одну из самых сексуальных женщин планеты - Анджелину Джоли. Виной всему стала худоба артистки, которая бросилась в глаза особенно после расставания с актером Брэдом Питтом. Сейчас красотка немного набрала вес и стала выглядеть намного лучше. 

#Sinoloviste: Reportan que Angelina Jolie fue hospitalizada por anorexia|http://ow.ly/10iAVQ

Gepostet von El Vocero de Puerto Rico am Dienstag, 5. April 2016

Напомним, Анастасия Волочкова опубликовала фото и видео со своего дома, в котором позировала не одна, а в компании своих работников - Лолы и Рустама. 

"Отмечаем мы сегодня наш пятилетний союз дружбы и взаимопонимания...", - написала она. 

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Отмечаем мы сегодня наш пятилетний союз дружбы и взаимопонимания с Лолочкой и Рустамом.🌺 @hilola0491 @rustam.rakhimovich Эта Семья создаёт уют нашего дома, его благоухание, чистоту и комфорт. Лолочка и Рустам бесконечно добропорядочные люди и наши отношения построены на доверии, взаимоуважении и взаимопонимании. 🙏 Спасибо Вам, дорогие мои за всё! Я очень вас люблю и дорожу! 🙏😊 Счастья Вашей семье! Низкий поклон Вашим родителям. Только у таких замечательных людей могли родиться вот такие дети.😊 Я решила подарить Лолочке лилии (как символ чистоты души), а когда зашла в дом, оказалось, что Рустам купил мне белые розы мои любимые в том же салоне в нашем посёлке @balsvetov 🌺🦢 У нас вообще все с ребятами позитивно, весело и неординарно!😂😊👍 Это похоже на то, когда спускаешься на кухню сварить любимому чашечку кофе и обнаруживаешь, что она уже сварена им для тебя..❤️ #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #цирк #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом

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Напомним, постаревшая Волочкова попыталась скрыть обвисшие формы в тесном платье

А еще Politeka писала, что скандальная Волочкова разоткровенничалась о своих трудностях

Также Politeka сообщала, что неопрятная Волочкова опозорилась на вручении медали, забыв надеть лифчик