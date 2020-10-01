Эти знаменитости совсем без комплексов

Звезды нередко прибегают к разным хитростям, чтобы выглядеть идеально

Однако некоторые знаменитости позволяют любить себя такими, какие они есть с разными изъянами, сообщает Politeka.net.

Российская балерина Анастасия Волочкова не только будоражит публику своими разными скандальными выходками, но и фигурой. Многие заметили, что у знаменитости неидеальные формы, вероятно, профессиональная деятельность отложила свой отпечаток на теле. Однако звезда не стесняется и часто публикует откровенные фото.

Певица Лолита всю жизнь славилась своим эпатажем. Звезда никогда не страдала от комплексов и постоянно экспериментирует со своей внешностью. Иногда Лолита выбирает столь откровенные наряды, что о них вспоминают годами.

Лолита Милявская на фестивале "Жара" в Баку. Я. Хочу. Развидеть. Это. t.me/qznqzn Gepostet von Казан с мемами am Dienstag, 1. August 2017

Бывшая солистка группы "Блестящие", певица Анна Семенович регулярно хвастается пышными формами в своем Инстаграм. Многие обвиняют звезды в фотошопе, хотя артистка в любом случае умеет достойно продемонстрировать фигуру.

Телеведущая Анфиса Чехова обладает женственными формами. Звезда занимается спортом и смогла похудеть, но при этом не потеряла своей индивидуальности.

Звезда уверяет, что не стремится к модельным параметрам.

К звездам с нестандартной фигурой часто включают и одну из самых сексуальных женщин планеты - Анджелину Джоли. Виной всему стала худоба артистки, которая бросилась в глаза особенно после расставания с актером Брэдом Питтом. Сейчас красотка немного набрала вес и стала выглядеть намного лучше.

#Sinoloviste: Reportan que Angelina Jolie fue hospitalizada por anorexia|http://ow.ly/10iAVQ Gepostet von El Vocero de Puerto Rico am Dienstag, 5. April 2016

Напомним, Анастасия Волочкова опубликовала фото и видео со своего дома, в котором позировала не одна, а в компании своих работников - Лолы и Рустама.

"Отмечаем мы сегодня наш пятилетний союз дружбы и взаимопонимания...", - написала она.

Напомним, постаревшая Волочкова попыталась скрыть обвисшие формы в тесном платье

А еще Politeka писала, что скандальная Волочкова разоткровенничалась о своих трудностях

Также Politeka сообщала, что неопрятная Волочкова опозорилась на вручении медали, забыв надеть лифчик