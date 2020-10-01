Звезды нередко прибегают к разным хитростям, чтобы выглядеть идеально
Однако некоторые знаменитости позволяют любить себя такими, какие они есть с разными изъянами, сообщает Politeka.net.
Российская балерина Анастасия Волочкова не только будоражит публику своими разными скандальными выходками, но и фигурой. Многие заметили, что у знаменитости неидеальные формы, вероятно, профессиональная деятельность отложила свой отпечаток на теле. Однако звезда не стесняется и часто публикует откровенные фото.
Певица Лолита всю жизнь славилась своим эпатажем. Звезда никогда не страдала от комплексов и постоянно экспериментирует со своей внешностью. Иногда Лолита выбирает столь откровенные наряды, что о них вспоминают годами.
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Бывшая солистка группы "Блестящие", певица Анна Семенович регулярно хвастается пышными формами в своем Инстаграм. Многие обвиняют звезды в фотошопе, хотя артистка в любом случае умеет достойно продемонстрировать фигуру.
Телеведущая Анфиса Чехова обладает женственными формами. Звезда занимается спортом и смогла похудеть, но при этом не потеряла своей индивидуальности.
Звезда уверяет, что не стремится к модельным параметрам.
К звездам с нестандартной фигурой часто включают и одну из самых сексуальных женщин планеты - Анджелину Джоли. Виной всему стала худоба артистки, которая бросилась в глаза особенно после расставания с актером Брэдом Питтом. Сейчас красотка немного набрала вес и стала выглядеть намного лучше.
Напомним, Анастасия Волочкова опубликовала фото и видео со своего дома, в котором позировала не одна, а в компании своих работников - Лолы и Рустама.
"Отмечаем мы сегодня наш пятилетний союз дружбы и взаимопонимания...", - написала она.
Напомним, постаревшая Волочкова попыталась скрыть обвисшие формы в тесном платье
А еще Politeka писала, что скандальная Волочкова разоткровенничалась о своих трудностях
Также Politeka сообщала, что неопрятная Волочкова опозорилась на вручении медали, забыв надеть лифчик