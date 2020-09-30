В сети показали, как менялась с возрастом актриса Татьяна Кравченко, исполнившая роль Валюхи Будько в сериале «Сваты»

Как передает Politeka.net, на фан-страничке Кравченко в Instagram появилось видео-слайдшоу, на котором можно рассмотреть фото звезды с молодости и до времен всем полюбившейся Валюхи (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах можно увидеть, что с годами артистка изменилась почти до неузнаваемости, неизменным осталось только одно — красивые выразительные глаза.

Кое-кто из поклонников даже отметил, что в молодости Татьяна Кравченко была похожа на принцессу Диану: "На леди Ди похожа в молодости", — написали в комментариях.

Поклонники Валюхи из «Сватов» бурно отреагировали на публикацию и тут же засыпали актрису комплиментами, отметив, что она прекрасна в любом возрасте:

"Обалденная красотка !!! Пусть Ваши красивые глаза всегда сияют счастьем !!! 🙏", "Вы самая лучшая, годы вас только красят!!!❤️", "Красота-она не овале лица, она в глазах", "Самая обаятельная и привлекательная 👍❤️", "Натуральная красота у Татьяны..приятно посмотреть!", "Какая замечательная трансформация .👍🤗, "Как была красоткой, так и остаётся", "как жизнь быстротечна... но в каждом возрасте есть свои прелести", "Женщина -чудо!!!", "Красоту ничем не испортить‼️👍", "Вы прекрасны в любом возрасте!", "Красавица! Всегда была хорошенькой! Про красоту душевную промолчу, хоть это есть главное дополнение к красоте внешней".

Напомним, счастливая Татьяна Кравченко впечатлила внешностью в реальной жизни: фанаты Пугачевой оценили.

Как сообщала Politeka, Валюха из "Сватов" жестко отшила наглого ухажера, Добронравов может гордиться.

Также Politeka писала, что Татьяна Кравченко сразила наповал элегантным образом: «Мадам, вы просто прелесть».