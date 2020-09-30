Зірка популярного серіалу "Школа" Єлизавета Василенко здивувала новими образами, покрутившись перед камерою

22-річна відома українська актриса порадувала фанатів новими фотографіями на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

На знімках знаменитість постала перед фанатами в короткій розкльошеній бежевій сукні, яка майже повністю відкриває стрункі ноги актриси. На ногах у дівчини - гетри і високі черевики.

Сукня облягає груди Лізи, деякі фанати припустили, що актриса забула надіти під свій наряд нижню білизну.

"Яке фото більше подобається тобі?🎡 👇 🏽 ",- запитала у своїх шанувальників Єлизавета Василенко.

Фанати не залишилися байдужими до прохання актриси і залишили під повідомленням багато коментарів, в яких хвалять Лізу за стиль і природну красу.

"✨❤️ третє 😍❤️ Нежненькая😍 Яка ніжна . Ваууу. Не змогла утриматися і не заскрініть 🙈 найулюбленіша😍 😍 😍 😍 Все❤️❤️😍😍😍👍👍👍🔥Любимка💜 перша 😍 Все😻 👍 🔥 🔥 🔥", - пишуть вони.

Раніше ми писали, що зірка популярного серіалу «Школа» Єлизавета Василенко здивувала зухвалими витівками перед камерою. 22-річна українська актриса порадувала шанувальників новим відео на своїй сторінці в Instagram.

На нових кадрах юна красуня позує перед камерою, млосно поправляючи зачесане назад волосся. На її обличчі можна помітити акуратний макіяж з великою кількістю хайлайтера, завдяки якому її шкіра так і сяє на сонці. Дівчина безтурботно кривляється на камеру, підспівуючи зарубіжній пісні.

У якийсь момент вона вирішує висунути язик, продемонструвавши не найдостойніший рух.

Також ми повідомляли, що Василенко вирішила показати, що знаходиться в прекрасній формі. Для цього вона вибрала стильний образ зі світлих джинсів і трьох різних топів. Так, на першому знімку актриса позує сидячи біля вікна. Її топ більше нагадує білу хустку з темним візерунком, зав'язану на спині Лізи.

На другому фото зірка млосно сперлася на балконні двері і злегка розстебнула джинси. На цей раз на ній повністю білий топ, що відкриває її плечі, талію і плоский живіт.

Нагадавши, Ліза Василенко зі "школи" посвітила рожевим ліфчиком на терасі.

Як повідомляла Politeka, зірка "школи" спокусила пікантним образом, фото крупним планом.

Також Politeka писала, що зірка "школи" влаштувала гарячі ігри з Дорофєєвою на кухні, кадри облетіли мережу.