Звезда популярного сериала «Школа» Елизавета Василенко удивила новыми образами, покрутившись перед камерой

22-летняя известная украинская актриса порадовала фанатов новыми фотографиями на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

На снимках знаменитость предстала перед фанатами в коротком расклешенном бежевом платье, почти полностью открывающем стройные ноги актрисы. На ногах у девушки – гетры и высокие ботинки.

Платье облегает грудь Лизы, некоторые фанаты предположили, что актриса забыла надеть под свой наряд нижнее белье.

"Какое фото больше нравится тебе?🎡👇🏽", – спросила у своих поклонников Елизавета Василенко.

Фанаты не остались равнодушными к просьбе актрисы и оставили под сообщением много комментариев, в которых хвалят Лизу за стиль и природную красоту.

"✨❤️ третье 😍❤️ Нежненькая😍 Какая нежная . Ваууу. Не смогла воздержаться и не заскринить 🙈 Самая любимая😍😍😍😍 Все❤️❤️😍😍😍👍👍👍🔥Любимка💜 Первая 😍 Все 😻 👍🔥🔥🔥", – пишут они.

Ранее мы писали, что звезда популярного сериала «Школа» Елизавета Василенко удивила дерзкими выходками перед камерой. 22-летняя украинская актриса порадовала поклонников новым видео на своей странице в Инстаграм.

На новых кадрах юная красотка позирует перед камерой, томно поправляя зачесанные назад волосы. На ее лице можно заметить аккуратный макияж с большим количеством хайлайтера, благодаря которому ее кожа так и сияет на солнце. Девушка беспечно кривляется на камеру, подпевая зарубежной песне.

В какой-то момент она решает высунуть язык, продемонстрировав не самое пристойное движение.

Также мы сообщали, что Василенко решила показать, что находится в прекрасной форме. Для этого она выбрала стильный образ из светлых джинсов и трех разных топов. Так, на первом снимке актриса позирует сидя возле окна. Ее топ больше напоминает белый платок с темным узором, завязанный на спине Лизы.

На втором фото звезда томно облокотилась на балконную дверь и слегка расстегнула джинсы. На этот раз на ней полностью белый топ, открывающий ее плечи, талию и плоский живот.

Напомним, Лиза Василенко из "Школы" посветила розовым лифчиком на террасе.

Как сообщала Politeka, звезда "Школы" соблазнила пикантным образом, фото крупным планом.

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