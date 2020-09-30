Відома російська співачка українського походження Наташа Корольова дала перше інтерв'ю після скандалу зі зрадою її чоловіка-стриптизера Тарзана

Так, артистка підняла тему зрад в розмові на шоу психолога Алли Занімонець "Майже серйозно" в YouTube.

Королева зізналася, що це не перший раз, коли вона стикається з проблемами у своєму шлюбі. На її думку, спірні моменти мають властивість загостряться в певному віці. Корольова зазначила, що криза середнього віку у всіх проявляється по-різному.

"Дівчатка повинні не забувати про те, що якраз в цей період кризовий відбуваються всі найбільш неблагополучні речі в сім'ї. І чоловіки йдуть до молодих саме в цей період, тому що не завжди твій супутник розділяє з тобою ці відчуття. Тому що буває, що це у тебе стан кризи, а чоловік-то на підйомі, у нього, навпаки, тестостерон зашкалює, йому хочеться вогню", - заявила зірка.

Вона вважає, що для чоловіків зрадити своїй партнерці легше ніж для жінок, які, на думку співачки нібито налаштовані на сімейне життя.

"Розумієте, це чоловікам легше — на лівачок сходив і як би поправив ситуацію. А жінки ні, вони все-таки сімейні. Для них це складніше набагато", - заявила Корольова.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що чоловік співачки Сергій Глушко довгий час зраджував дружині з молодою актрисою Анастасією Шульженко.

Нагадавши, безсоромний Тарзан після зрад влаштував стриптиз з відомим "альфа-самцем": "Шкода Корольову".

Як повідомляла Politeka, хитрий Тарзан після зрад Наташі Корольової накрутив гонорари: "чоловік на годину".

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