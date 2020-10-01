У жовтні українці більше не зможуть розплачуватися монетами і купюрами старого зразка, а молодим людям доведеться відвідати військкомат

Як повідомляє Politeka.net, за розпорядженням Нацбанку з 1 жовтня по всій Україні до оплати перестануть приймати монети номіналом 25 копійок і банкноти старше 2003 року. Таким чином регулятор намагається спростити розрахунки готівкою і прибрати з ринку старі і непопулярні гроші. Йдеться про купюри номіналом 5, 10, 20, 50, 100 і 200 гривень.

Примітно, що монети по 10 копійок ще будуть в ходу. Одночасно з цим Національний банк почне поступово вилучати з обігу купюри по 1-2 гривні, а також монети в 1 гривню зразка 1996. Після інкасації банки просто не видаватимуть такі гроші, замінюючи їх на монети 2018 року.

У жовтні також починається осінній призов, який затягнеться до 31 Грудня. Він торкнеться всіх чоловіків віком від 18 до 27 років, у яких немає відстрочки за станом здоров'я, через навчання або з інших причин. Хлопці від 18 до 19 років мають право відправитися на строкову службу за бажанням, а з 20 років українців закликають повістками. Всім призовникам потрібно пройти Військово-медичну комісію. За рішенням уряду, призову в 2020 році підлягають 13,570 українців.

Неявка до військкомату за повісткою загрожує штраф від 85 до 119 гривень за перше порушення, і від 170 до 255 - за повторне. Злісних ухильників можуть покарати позбавленням волі на строк до трьох років.

З 1 числа місяця водії в Україні зобов'язані запалювати ближнє світло фар або денні ходові вогні за межами населених пунктів, незалежно від часу доби. Згідно з правилами дорожнього руху, цю вимогу доведеться дотримуватися до 1 травня 2021 року. Співробітники поліції можуть зупинити транспорт без включених фар для перевірки документів і оштрафувати на суму від 425 до 510 гривень.

Тарифи на газ і електроенергію в жовтні залишаться передчасними, незважаючи на чутки. Так "Нафтогаз" зберіг ціни на рівні 4,7 гривні за кубометр для "місячного" пакету послуг, і 5,24 гривень для "річного". У Міністерстві енергетики повідомили, що за "світло" доведеться платити, як і раніше: по 90 копійок за кВт/год до перших 100 кВт/год.

Нагадаємо, тарифи на комуналку, "Нафтогаз" оголосив українцям ціни на жовтень: як змінилися суми

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