Американская фитнес-модель Лекси Кай поразила объемами, нарядившись в тесное боди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Жизнь не идеальна, но ваш наряд может быть», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Лекси Кай позирует в крохотном боди, эффектно выставив на камеру роскошные прелести. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Взгляд охотницы», «вот это хищница», «малышка, да ты горяча», «прелести просто бомба», «идеальное тело», «боже, до чего же ты красивая», - пишут они.

До этого мы писали, что фитнес-модель Лекси Кай впечатлила роскошными формами "как у Ким".

Фитнес-модель любит показывать, как тренируется в зале и на природе, при этом больше всего девушке нравится восхищать пляжными и спортивными образами. Лекси всегда акцентирует внимание на фигуре, ведь низкорослая блондинка обладательница пышных форм и тоненькой талии.

Девушка старается показать, как она прокачала свое тело и как привела себя в порядок, поэтому она также показывает ягодицы и бюст без лишнего смущения. На одном из фото Кай намерено повернулась к объективу спиной, чтобы подчеркнуть пышные формы «как у Ким» с выгодного ракурса. Бело-розовое бикини удачно дополнило образ спортсменки.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Лекси Кай в тугих лосинах показала самые соблазнительные ракурсы

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Лекси Кай с огромным декольте похвасталась тремя "арбузиками"