"Одумайся! У тебя же дети!"

Голливудская красотка Гвинет Пэлтроу "тряхнула стариной", продемонстрировав восхитительное тело, как у 20-летней

Как передает Politeka.net, 48-летняя актриса в свой день рождения опубликовала в Инстаграм провокационное фото, на котором предстала полностью голой.

Купаясь в солнечных лучах, Гвинет сфотографировалась на заднем дворике в полный рост. Искрометная и соблазнительная Пэлтроу прикрыла "срам" рукой, а также изящно задрала ножку, дабы не засветить лишнего - хотя, куда уж еще больше.

Растрепанная блондинка дотронулась к волосам и дерзко улыбнулась в камеру.

"Ни в чем, кроме моего сегодняшнего костюма ... спасибо всем за пожелания ко дню рождения и спасибо безумно удивительному новому маслу для тела, что заставило меня думать, что я все еще могу снять свой комплект 💙", - подписала этот жаркий снимок актриса.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Стоит отметить, особую популярность Пэлтроу принесла роль Пеппер Поттс, персонажа комиксов Marvel, помощницы "железного человека" Тони Старка. Для многих Пеппер стала кумиром, и от Гвинет не ожидали такой безумной и пикатной выходки.

"С днем рождения! Какая ты красивая девушка и во многом вдохновляющая. ♥ ️"

"Пеппер с перчиком😳😳"

"Ваууу... Я не знала эту ее сторону 🥺 .... Я думала, что она отличается от других, и она никогда не будет делать такие вещи, но я буквально разочарована... Я твоя истинная поклонница после роли Пеппер Поттс, но ты причинила мне боль... Почему ты разместила такие фото?"

"Люблю тебя до луны и обратно, ты дикая и великолепная женщина!!!"

"Если бы это было мое тело, я бы провела неделю голой"

"❤️В день рождения никогда не выглядела лучше 👑"

"Одумайся! У тебя же дети!!!"

"48 и выглядит так здорово !!! ⚡️⚡️⚡️⚡️"

Напомним, в 2013-м году по версии журнала People Гвинет Пэлтроу возглавила рейтинг самых красивых женщин мира.

В своем интервью изданию Гвинет рассказала, что в обычной жизни предпочитает носить джинсы и майки, а платья и костюмы, в которых ее привыкли видеть поклонники, надевает лишь на официальные мероприятия. Кроме того актриса призналась, что практически не пользуется декоративной косметикой. Хорошо выглядеть ей помогают специальные упражнения и здоровое питание.

Напомним, что ученые вычислили, в каком возрасте женщины самые красивые: «удивит многих».

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