Відома українська співачка і колишня солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова похвалилася ідеальною фігурою у відвертій сукні

На своїй сторінці в Intagram Романова показала пікантне фото, зроблене за хвилину до виходу на сцену, передає Politeka.net. Перед камерою білява красуня постала в розкішній чорній сукні з величезним розрізом на нозі і незвичайним зигзагоподібним поясом на талії, яка вдало підкреслила всі достоїнства її фігури. Доповнили образ босоніжки на високих підборах, укладка з ефектом мокрого волосся і яскравий макіяж.

Особливої пікантності знімку надали ефектна поза Міші з рукою на боці і освітлення за лаштунками: світло падає на дівчину горизонтальними смужками.

"За 1 хвилину до виходу на сцену🙈Крута така, тому що в сукні...",- лаконічно підписала знімок Міша Романова.

Шанувальники в коментарях відразу ж засипали артистку компліментами: "у сукні😍хочу побачити цей виступ 🔥", "Вау красотища", " ідеальна", "Шик👍", "Сукня чудова, як і ти сама", "дуже😍".

Оцінила знімок навіть старша колега Романової по групі "ВІА Гра" Анна Седокова, поставивши свій лайк під постом.

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