Переможниця шоу "Холостяк-10" з Максом Михайлюком Даша Ульянова запропонувала шанувальникам несподівану розвагу і показала своє пікантне фото

Так, на своїй сторінці в Intagram Ульянова поділилася ефектним знімком, поставши перед камерою з фіолетовою губною помадою, яка підкреслила її "зроблені" пишні губи, і в наряді, який оголив плечі і спину, передає Politeka.net.

Також зірка "Холостяка" вирішила пограти з шанувальниками, а щоб підвищити їх активність запропонувала переможцю 1000 гривень.

"Вам потрібно вгадати персонажа або людину, яку я загадаю. Це може бути будь-яка реальна людина (актор, письменник, співачка і т.д.) або вигаданий герой (з мультика, книги, коміксу...) ",- пояснила Даша умови гри, уточнивши, що відповідатиме на уточнюючі питання коротко «так», «ні» або «не має значення».

Фоловери в коментарях відразу ж кинулися пропонувати свої варіанти, серед яких були і Макс Михайлюк з "Холостяка", і Анджеліна Джолі, і Ані Лорак, і Моніка Беллуччі. Правда, пізніше Даша дала зрозуміти, що загадала жіночого персонажа з якогось мультфільму, і серед найпопулярніших відповідей виявилися Мулан, Фіона, Ельза з мультика "Холодне серце" і Рапунцель.

Нагадаємо, Даша Ульянова здивувала різким схудненням, красномовні кадри: "немає нічого неможливого".

Як повідомляла Politeka, Даша Ульянова ефектно закинула ногу і зважилася на одкровення: «справжня ракета».

Також Politeka писала, що Даша з "Холостяка" довела до екстазу чуттєвими танцями в червоному шовку, і ліфчик не потрібен.