Победительница шоу "Холостяк-10" с Максом Михайлюком Даша Ульянова предложила поклонникам неожиданное развлечение и показала свое пикантное фото

Так, на своей странице в Intagram Ульянова поделилась эффектным снимком, представ перед камерой с фиолетовой губной помадой, которая подчеркнула ее "сделанные" пышные губы, и в наряде, который обнажил плечи и спину, передает Politeka.net.

Также звезда "Холостяка" решила поиграть с поклонниками, а чтобы повысить их активность предложила победителю 1000 гривен.

"Вам нужно угадать персонажа или человека, которого я загадаю. Это может быть любой реальный человек (актер, писатель, певица и т.д.) или выдуманный герой (из мультика, книги, комикса...)", — объяснила Даша условия игры, уточнив, что будет отвечать на уточняющие вопросы коротко «да», «нет» или «не имеет значения».

Подписчики в комментариях сразу же бросились предлагать свои варианты, среди которых были и Макс Михайлюк из "Холостяка", и Анджелина Джоли, и Ани Лорак, и Моника Беллуччи. Правда, позже Даша дала понять, что загадала женского персонажа из какого-то мультфильма, и среди самых популярных ответов оказались Мулан, Фиона, Эльза из мультика «Холодное сердце» и Рапунцель.

Напомним, Даша Ульянова удивила резким похудением, красноречивые кадры: «Нет ничего невозможного».

Как сообщала Politeka, Даша Ульянова эффектно закинула ногу и решилась на откровение: «Настоящая ракета».

Также Politeka писала, что Даша из «Холостяка» довела до экстаза чувственными танцами в красном шелке, и лифчик не нужен.