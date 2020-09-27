Победительница 10-го сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова устроила соблазнительные танцы в смелом наряде
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, на котором двигалась в такт медленной музыки. Даша была одета в красную шелковую тунику, которая красиво скользила по ее телу в такт движениям. Тунику Даша зафиксировала кожаным корсетом. Красотка очень чувственно и соблазнительно двигалась, а ее платье так и норовило обнажить самые сладкие места. В процессе танца Ульянова едва не засветила свою пышную грудь.
Всего за полчаса видео Ульяновой посмотрели почти 30 тысяч человек. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Дашуль ты нереальная красавица», «Красиво!», «Шик», «Бомба», «Вах вах вах», «Огненное пламя», «Красиво», «Очаровательна», «Абалдеть», «Ну что ж так красиво», «Самая лучшая», «Горячо», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Даша Ульянова позировала перед камерой в весьма экстравагантном наряде. Даша была одета в топ-корсет бежевого цвета с черными полосками. Сверху красотка набросила джинсовую куртку.
Кроме этого, недавно Ульянова сверкнула своей «пятой точкой». Девушка загорала возле бассейна и решила запечатлеть себя во всей красе.
Напомним, что Даша Ульянова удивила резким похудением, красноречивые кадры: «Нет ничего невозможного».
Как сообщала Politeka, Даша Ульянова эффектно закинула ногу и решилась на откровение: «Настоящая ракета».
Также Politeka писала, что Даша Ульянова пошалила с подругой в кафе: "Раскорячилась прямо за...".