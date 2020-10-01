Зірка "Дом-2" і співачка Ольга Бузова викликала ажіотаж в соцмережах, написавши проникливий пост

Співачка згадала, що сьогодні відзначається День Віри, Надії, Любові і матері їх Софії, повідомляє Politeka, посилаючись на Instagram знаменитості.

На фотографії виконавиця сидить на дивані в оточенні подушок, на Даші джинсова спідниця і чорний топік, що відкриває плечі і груди дівчини.

Волосся зірки розпущене, на губах - яскрава помада.

"Мої хороші, сьогодні 30 вересня свято святих Віри, Надії, Любові і матері їх Софії 🙏 🏼 Я думаю, що віра, любов і надія — це те, чого ми найбільше потребуємо і чого нам всім зараз так не вистачає... 😔 , Дуже хочу, щоб ви, мої дорогі, були щасливі, щоб у вас все було добре! І для цього не так багато потрібно-просто любити і вірити, робити добро і радіти дрібницям, берегти свою душу від усього поганого і бути вдячними 🙌 🏼 вірте в чудеса і знайте, що світом править любов і добро завжди перемагає!!! ❤️ Дякую за молитви і нагадування про Святі свята", – підписала знімок Астаф'єва.

Фанати подякували співачці за привітання і теплі побажання, зазначивши, що у неї на фото сумні очі. Деякі навіть порахували, що в новому образі Даша схожа на вірменку.

"Очі сумні, миріться вже з Давою на вірменку схожа", – пишуть фоловери.

Раніше ми повідомляли, що Ольга Бузова викликала переполох участю в комедійному шоу. 34-річна знаменитість опублікувала свіжі фото у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в компанії коміка Павла Волі в шоу від Comedy Club Production "імпровізація".

Бузова незвично вбралася для участі в ефірі: на ній була рвана внизу джинсова спідниця, в деяких місцях ледь прикриваючи стегна, а також білий топ. Ольга зробила дві забавні гульки на голові, розпустивши решту волосся.

"Краще один раз побачити, ніж взагалі не побачити😂 😂 😂. Особливо якщо це стосується шоу імпровізація з моєю участю🥰 😊 😂. Хто дивився? 😝 як вам випуск? 🥰 ",- поділилася зірка в підписі.

Нагадаємо, що улюблениця Кіркорова приголомшила пікантною витівкою з Бузовою, фото поцілунку: "лялечка, була рада…».

А ще Politeka писала, що пафосна Ольга Бузова крупно зганьбилася, засвітивши порожній ліфчик: "Вату забула".

Також Politeka повідомляла, що Бузова після поцілунку з улюбленицею Кіркорова публічно посварилася з нареченим.