Звезда "Дом-2" и певица Ольга Бузова вызвала ажиотаж в соцсетях, написав проникновенный пост

Певица вспомнила, что сегодня отмечается День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, сообщает Politeka, ссылаясь на Инстаграм знаменитости.

На фотографии исполнительница сидит на диване в окружении подушек, на Даше джинсовая юбка и черный топик, открывающий плечи и грудь девушки.

Волосы звезды распущены, на губах – яркая помада.

"Мои хорошие, сегодня 30 сентября праздник святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софии🙏🏼 Я думаю, что вера, любовь и надежда — это то, в чём мы больше всего нуждаемся и чего нам всем сейчас так не хватает... 😔, Очень хочу, чтобы вы, мои дорогие, были счастливы, чтобы у вас всё было хорошо! И для этого не так много нужно — просто любить и верить, делать добро и радоваться мелочам, беречь свою душу от всего плохого и быть благодарными🙌🏼 Верьте в чудеса и знайте, что миром правит ЛЮБОВЬ и добро всегда побеждает!!! ❤️ Спасибо за молитвы и напоминания о святых праздниках", – подписала снимок Астафьева.

Фанаты поблагодарили певицу за поздравления и теплые пожелания, отметив, что у нее на фото грустные глаза. Некоторые даже посчитали, что в новом образе Даша похожа на армянку.

"Глаза грустные,миритесь уже с Давой На армянку похожа ", – пишут фолловеры.

Ранее мы сообщали, что Ольга Бузова вызваала переполох участием в комедийном шоу. 34-летняя знаменитость опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в компании комика Павла Воли в шоу от Comedy Club Production "Импровизация".

Бузова необычно нарядилась для участия в эфире: на ней была рваная внизу джинсовая юбка, в некоторых местах едва прикрывая бедра, а также белый топ. Ольга сделала две забавные гульки на голове, распустив остальные волосы.

"Лучше один раз увидеть, чем вообще не увидеть 😂😂😂. Особенно если это касается шоу Импровизация с моим участием 🥰😊😂. Кто смотрел? 😝 как вам выпуск? 🥰", - поделилась звезда в подписи.

Напомним, что любимица Киркорова огорошила пикантной выходкой с Бузовой, фото поцелуя: «Куколка, была рада…».

А еще Politeka писала, что пафосная Ольга Бузова крупно опозорилась, засветив пустой лифчик: "Вату забыла".

Также Politeka сообщала, что Бузова после поцелуя с любимицей Киркорова публично разругалась с женихом.