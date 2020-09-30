Кабмін виплатить українцям майже 10 мільйонів гривень в якості одноразової грошової допомоги

Як стало відомо Politeka.net, її отримають сім'ї чотирьох загиблих військовослужбовців, а також найближчі родичі семи військових, які отримали інвалідність в результаті участі в антитерористичній операції (АТО) на окупованому Донбасі. Таке рішення члени уряду прийняли під час засідання п 30 вересня, пише видання "Цензор".

Кабінет Міністрів виділяє на ці цілі 9,757 мільйона гривень. Так члени сімей загиблих отримають 750 прожиткових мінімумів для працездатних у розмірі, який був актуальний в момент смерті. Розмір виплати для воїнів по інвалідності залежить від групи:

I група інвалідності-400 прожиткових мінімумів;

II група-300 прожиткових мінімумів;

III група - 250 прожиткових мінімумів.

Варто зазначити, що прожитковий мінімум для працездатного населення з липня 2020 року піднявся до 2197 гривень. Не так давно у Верховній Раді зареєстрували проект Державного бюджету на 2021 році, в якому передбачено підвищення мінімуму до 2270 Гривень у січні, до 2379 Гривень - у липні, і до 2481 Гривень у грудні. Крім цього, прожитковий мінімум, за яким визначають базовий посадовий оклад судді з 1 січня 2021 року збираються встановити в розмірі 2102 гривні.

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