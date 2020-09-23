Стало известно, когда некоторые категории украинцев получат повышенные зарплаты
Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Офиса президента.
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В частности, глава государства Владимир Зеленский провел совещание, на котором присутствовал глава МОЗ Максим Степанов.
По словам профильного министра, украинские медики получат повышенные зарплаты уже в конце сентября.
Во время совещания Максим Степанов также заявил, что Национальная служба здоровья подписывает договоры с 1600 больницами, треть из них соглашения уже заключили, а на повышение выплат медикам дополнительно выделено 6 млрд грн из бюджета до конца года.
Ранее Максим Степанов признавал, что уровень оплаты труда в сфере здравоохранения сегодня почти на 30% ниже средней заработной платы в Украине.
С 1 сентября 2020 года предусмотрено увеличение зарплат:
- врачам — размером 70% от должностного оклада, рассчитанного по высшему 14-му тарифному разряду Единой тарифной сетки
- специалистам с базовым и неполным высшим медицинским образованием всех специальностей (50% от минималки)
- младшим медсестрам - в размере 25% от минимальной зарплаты.
Более того, Максим Степанов заявил, что зарплата врача, который пришел после интернатуры, должна начинаться с 20-25 тысяч гривен.
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