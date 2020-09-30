Кабмин выплатит украинцам почти 10 миллионов гривен в качестве единоразовой денежной помощи

Как стало известно Politeka.net, ее получат семьи четырех погибших военнослужащих, а также ближайшие родственники семи военных, которые получили инвалидность в результате участия в антитеррористической операции (АТО) на оккупированном Донбассе. Такое решение члены правительства приняли во время заседания п 30 сентября, пишет издание "Цензор".

Кабинет министров выделяет на эти цели 9,757 миллиона гривен. Так члены семей погибших получат 750 прожиточных минимумов для трудоспособных в размере, который был актуален в момент смерти. Размер выплаты для воинов по инвалидности зависит от группы:

I группа инвалидности - 400 прожиточных минимумов;

II группа - 300 прожиточных минимумов;

III группа – 250 прожиточных минимумов.

Стоит отметить, что прожиточный минимум для трудоспособного населения с июля 2020 года поднялся до 2197 гривен. Не так давно в Верховной Раде зарегистрировали проект государственного бюджета на 2021 году, в котором предусмотрено повышение минимума до 2270 гривен в январе, до 2379 гривен - в июле, и до 2481 гривен в декабре. Кроме этого, прожиточный минимум, по которому определяют базовый должностной оклад судьи с 1 января 2021 года собираются установить в размере 2102 гривны.

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