Скільки і за що доведеться заплатити

З наступного року Міністерство охорони здоров'я України встановить нові тарифи на надання медичної допомоги під час пологів

Про це розповів на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов, повідомляє Цензор.нет.

Так, в 2021 році, в залежності від складності конкретного випадку, пологи обійдуться від 35 972 до 194 489 гривень.

"Існують різні пологи за складністю, вводимо додаткові коефіцієнти", - пояснив рішення відомства Степанов.

Також чиновник торкнувся теми лікування новонароджених при важких ситуаціях.

"Коли дитина народжується з маленькою вагою і її потрібно рятувати. Там досить дорогі ліки, які потрібні цій дитині", - розповів міністр.

За його словами, тариф на пологи буде в межах від 35 972 грн тис.до 194 489 гривень і ці кошти обіцяють виділити лікарням з держбюджету.

Раніше стало відомо, скільки українці платитимуть за блакитне паливо в жовтні. Про це інформує прес-служба Нафтогазу. За інформацією монополіста, ціна на газ для побутових споживачів на жовтень залишиться без змін.

Тобто, українці за тарифом "місячний" платитимуть 4,7 грн/кубометр. Що стосується тарифу на 12 місяців, то в ньому ціна палива становить 5,24 грн/кубометр.

У прес-службі газового монополіста нагадали, що ціна на паливо безпосередньо залежить ціна доставки самого газу. Відповідно, чим довше труба, тим дорожче доведеться платити за транспорт блакитного палива.

Також ми писали, що українцям розповіли, що буде з тарифами на електроенергію в жовтні. Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики.

Зазначається, що ціну на електроенергію для населення до кінця року змінювати не будуть. При споживанні до 100 кВт*год на місяць – 90 коп за 1 кВт*год, понад 100 кВт*год – 168 коп.

"Міненерго і уряд неодноразово підкреслювали, що в умовах складної соціально-економічної ситуації ціна електроенергії для населення до кінця поточного року залишиться незмінною", – йдеться в повідомленні.

Нагадавши, субсидії уріжуть, тарифи злетять: українців оглушать новими цифрами

Як повідомляла Politeka, українців позбавлять субсидій і пільг, що зміниться з 1 січня

Також Politeka писала, що субсидії урізали, витрати на Раду збільшили: розкрито масштаби цинізму держбюджету-2021.