Сколько и за что придется заплатить

Со следующего года Министерство здравоохранения Украины установит новые тарифы на оказание медпомощи во время родов

Об этом рассказал на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, пишет Цензор.нет.

Так, в 2021 году, в зависимости от сложности конкретного случая, роды обойдутся от 35 972 до 194 489 гривен.

"Существуют разные роды по сложности, вводим дополнительные коэффициенты", – объяснил решение ведомства Степанов.

Также чиновник коснулся темы лечения новорожденных при тяжелых ситуациях.

"Когда ребенок рождается с маленьким весом и его нужно спасать. Там достаточно дорогостоящие лекарства, которые нужны этому ребёнку", – рассказал министр.

По его словам, тариф на роды будет в пределах от 35 972 грн тыс. до 194 489 гривен и эти средства обещают выделить больницам из госбюджета.

Ранее стало известно, сколько украинцы будут платить за голубое топливо в октябре. Об этом информирует пресс-служба Нафтогаза. По информации монополиста, цена на газ для бытовых потребителей на октябрь останется без изменений.

То есть, украинцы по тарифу "Месячный" будут платить 4,7 грн/кубометр. Что касается тарифа на 12 месяцев, то в нем цена топлива составляет 5,24 грн/кубометр.

В пресс-службе газового монополиста напомнили, что цена на топливо напрямую зависит цена доставки самого газа. Соответственно, чем длиннее труба, тем дороже придется платить за транспорт голубого топлива.

Также мы писали, что украинцам рассказали, что будет с тарифами на электроэнергию в октябре. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.

Отмечается, что цену на электроэнергию для населения до конца года менять не будут. При потреблении до 100 кВт*ч в месяц – 90 коп за 1 кВт*ч, свыше 100 кВт*ч – 168 коп.

"Минэнерго и правительство неоднократно подчеркивали, что в условиях сложной социально-экономической ситуации цена электроэнергии для населения до конца текущего года останется неизменной", – говорится в сообщении.

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