Деякі українські зірки не соромляться брати участь у відвертих фотосесіях
Подивімось на кадри красунь, які заворожили досконалими формами на сторінках дорослих журналів, пише Politeka.net.
Співачка родом з України, Віра Брежнєва, неодноразово брала участь у сміливих фотосесіях. Торік зірка зізналася, що незважаючи визнання її однією з найкрасивіших жінок СНД, все ж вона не відчувала себе такою. Тільки завдяки чоловікові, продюсеру Костянтину Меладзе, Віра змогла відчути свою привабливість і стати щасливою.
Кучерява співачка Настя Каменських, здавалося, ніколи не соромилася своєї шикарної фігури. Однак такі часи були, коли красуня набрала зайві кілограми. Зараз же красуня виглядає ідеально і навіть її чоловік, Потап, зізнався, що йому подобаються відверті знімки дружини:
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"Мені подобаються її відверті фотографії, фотосесії. Мені подобається, що вона подобається. І як чоловікові теж. Я знаю, що вона дуже красива жінка. Але це моя жінка, я з нею прокидаюся щоранку...",- зазначив Потап.
Ані Лорак теж неодноразово демонструвала підтягнуту фігуру в журналах для дорослих. На зорі своєї кар'єри артистка намагалася не демонструвати своє оголене тіло, але в підсумку "здалася" і навіть в одному з інтерв'ю розповіла про стриптиз:
"Мені здається, це підвладне будь-якій жінці, якщо вона любить чоловіка. Я підбираю музику, продумую костюм. Ну як костюм? Красива білизна, довгі панчохи, аксесуари...».
Стрункій Світлані Лободі гріх соромитися своїх шикарних форм. Красуня на відвертих знімках виглядає неймовірно.
Зірка публікує сміливі фото в стилі "ню" у своєму Instagram, але і виставляла свої принади в чоловічому журналі.
Співачка Ольга Полякова взяла участь в одній з пікантних фотосесій для глянцю. Таким чином "суперблондинка" провокує шанувальників на найзухваліші фантазії.
З'являючись на подібних знімках, зірка в черговий раз підкреслила, що для неї немає табу і заборонених тем.
Українська співачка Надя Дорофєєва без сорому роздяглася і розповіла, що для неї означає сексуальність.
"Моя формула sex appeal в першу чергу полягає в природності. Найбільше я розкриваюся, коли співаю. У житті чоловіки часто роблять компліменти моєї безпосередності, і в цьому є якийсь «секс», - поділилася артистка.
Співачка і модель Даша Астаф'єва часто бере участь у фотосесіях для дорослих. Складається враження, що зірка любить найбільше такі фотосесії. Варто відзначити, що красуня була однією з муз відомого творця журналу "PlayBoy" Х'ю Хефнера.
Нагадаємо, що Настя Каменських і Потап дали волю пристрасті на розкішній яхті, кадри жарких утіх: "El Capitan".
А ще Politeka писала, що Потап відкрито засвітив недолік Каменських, ганебне фото: "людина Фантомас".
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