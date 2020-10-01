Деякі українські зірки не соромляться брати участь у відвертих фотосесіях

Подивімось на кадри красунь, які заворожили досконалими формами на сторінках дорослих журналів, пише Politeka.net.

Співачка родом з України, Віра Брежнєва, неодноразово брала участь у сміливих фотосесіях. Торік зірка зізналася, що незважаючи визнання її однією з найкрасивіших жінок СНД, все ж вона не відчувала себе такою. Тільки завдяки чоловікові, продюсеру Костянтину Меладзе, Віра змогла відчути свою привабливість і стати щасливою.

Кучерява співачка Настя Каменських, здавалося, ніколи не соромилася своєї шикарної фігури. Однак такі часи були, коли красуня набрала зайві кілограми. Зараз же красуня виглядає ідеально і навіть її чоловік, Потап, зізнався, що йому подобаються відверті знімки дружини:

"Мені подобаються її відверті фотографії, фотосесії. Мені подобається, що вона подобається. І як чоловікові теж. Я знаю, що вона дуже красива жінка. Але це моя жінка, я з нею прокидаюся щоранку...",- зазначив Потап.

Ані Лорак теж неодноразово демонструвала підтягнуту фігуру в журналах для дорослих. На зорі своєї кар'єри артистка намагалася не демонструвати своє оголене тіло, але в підсумку "здалася" і навіть в одному з інтерв'ю розповіла про стриптиз:

"Мені здається, це підвладне будь-якій жінці, якщо вона любить чоловіка. Я підбираю музику, продумую костюм. Ну як костюм? Красива білизна, довгі панчохи, аксесуари...».

Стрункій Світлані Лободі гріх соромитися своїх шикарних форм. Красуня на відвертих знімках виглядає неймовірно.

Зірка публікує сміливі фото в стилі "ню" у своєму Instagram, але і виставляла свої принади в чоловічому журналі.

Svetlana Loboda 1982.10.18 is a Ukrainian singer and composer. Loboda represented Ukraine in the Eurovision Song Contest 2009 and finished in 12th place with 76 points. Gepostet von About Everything am Dienstag, 29. Januar 2013

Співачка Ольга Полякова взяла участь в одній з пікантних фотосесій для глянцю. Таким чином "суперблондинка" провокує шанувальників на найзухваліші фантазії.

З'являючись на подібних знімках, зірка в черговий раз підкреслила, що для неї немає табу і заборонених тем.

Українська співачка Надя Дорофєєва без сорому роздяглася і розповіла, що для неї означає сексуальність.

"Моя формула sex appeal в першу чергу полягає в природності. Найбільше я розкриваюся, коли співаю. У житті чоловіки часто роблять компліменти моєї безпосередності, і в цьому є якийсь «секс», - поділилася артистка.

Співачка і модель Даша Астаф'єва часто бере участь у фотосесіях для дорослих. Складається враження, що зірка любить найбільше такі фотосесії. Варто відзначити, що красуня була однією з муз відомого творця журналу "PlayBoy" Х'ю Хефнера.

Нагадаємо, що Настя Каменських і Потап дали волю пристрасті на розкішній яхті, кадри жарких утіх: "El Capitan".

А ще Politeka писала, що Потап відкрито засвітив недолік Каменських, ганебне фото: "людина Фантомас".

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