У каждого есть свои минусы

Потап поделился милым семейным фото с Настей Каменских, на котором без стеснения показал их недостатки

Известный украинский рэпер и продюсер опубликовал новый снимок в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На фото Потап с Настей сидят за столом на открытой веранде. Они оба поднесли одну руку к лицу и с улыбкой смотрят в камеру. При этом можно заметить, что большой палец на руке Потапа сильно выделяется среди других своим неестественным сгибом, а поднесенная Настей к лицу рука выглядит так, будто певица грызет ногти.

«Человек Большой палец и Леди Ногтегрыз», - обратил внимание на эти недостатки Потап в подписи к снимку.

Поклонники звездной пары тут же принялись комментировать фото.

«Хаха, счастливые вы такие», «Какая тонкая метафора!», «Идеальное сочетание», «Такой любящий взгляд у автора», «Очень красивая пара», «Человек Фантомас», «Семейный ужин», «Моя любимая пара ещё с первых песен», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Потап удивил кардинальными изменениями во внешности.

На снимке Алексей в бело-синей футболке с коротким рукавом и в шляпе, на обнаженных загорелых руках видны татуировки.

Потап решил не бриться, поэтому фанаты отмечают в комментариях его седину, отмечая при этом, что она ему идет.

Подбородок Потапенко облокотил на руку, взгляд смотрит прямо в камеру.

Напомним, Каменских задрала ноги в экстра-мини и засветила лишнее: «Просто нереально».

Как сообщала Politeka, поседевший Потап удивил резкой сменой имиджа, сам на себя не похож.

Также Politeka писала, что Настя Каменских в мини-платье раздвинула ноги в вызывающей позе: "Прости, конечно, но это...".