Некоторые украинские звезды не стесняются принимать участие в откровенных фотосессиях

Давайте посмотрим на кадры красоток, которые заворожили совершенными формами на страницах взрослых журналов, пишет Politeka.net.

Певица родом из Украины, Вера Брежнева, неоднократно принимала участие в смелых фотосессиях. В прошлом году звезда призналась, что несмотря признание ее одной из самых красивых женщин СНГ, все же она не чувствовала себя таковой. Только благодаря мужу, продюсеру Константину Меладзе, Вера смогла ощутить свою привлекательность и стать счастливой.

Кудрявая певица Настя Каменских, казалось, никогда не стеснялась своей шикарной фигуры. Однако такие времена были, когда красотка набрала лишние килограммы. Сейчас же красотка выглядит идеально и даже ее муж, Потап, признался, что ему нравятся откровенные снимки супруги:

"Мне нравятся ее откровенные фотографии, фотосессии. Мне нравится, что она нравится. И как мужчине тоже. Я знаю, что она очень красивая женщина. Но это моя женщина, я с ней просыпаюсь каждое утро...", – отметил Потап.

Ани Лорак тоже неоднократно демонстрировала подтянутую фигуру в журналах для взрослых. На заре своей карьеры артистка старалась не демонстрировать свое обнаженное тело, но в итоге "сдалась" и даже в одном из интервью рассказала о стриптизе:

«Мне кажется, это подвластно любой женщине, если она любит мужчину. Я подбираю музыку, продумываю костюм. Ну как костюм? Красивое белье, длинные чулки, аксессуары...».

Стройной Светлане Лободе грех стесняться своих завидных форм. Красотка на откровенных снимках выглядит неописуемо прекрасно.

Звезда публикует смелы фото в стиле "ню" в своем Инстаграм, но и выставляла свои прелести в мужском журнале.

Svetlana Loboda 1982.10.18 is a Ukrainian singer and composer. Loboda represented Ukraine in the Eurovision Song Contest 2009 and finished in 12th place with 76 points. Gepostet von About Everything am Dienstag, 29. Januar 2013

Певица Ольга Полякова приняла участие в одной из пикантных фотосессий для глянца. Таким образом "суперблондинка" провоцирует поклонников на самые дерзкие фантазии.

Появляясь на подобных снимках, звезда в очередной раз подчеркнула, что для нее нет табу и запретных тем.

Украинская певица Надя Дорофеева без стеснения разделась и рассказала, что для нее значит сексуальность.

"Моя формула sex appeal в первую очередь заключается в естественности. Больше всего я раскрываюсь, когда пою. В жизни мужчины часто делают комплименты моей непосредственности, и в этом есть какой-то «секс», - поделилась артистка.

Певица и модель Даша Астафьева часто принимает участие в фотосессиях для взрослых. Складывается впечатление, что звезда любит больше всего такие фотосессии. Стоит отметить, что красотка была одной из муз известного создателя журнала "PlayBoy" Хью Хефнера.

Напомним, что Настя Каменских и Потап дали волю страсти на роскошной яхте, кадры жарких утех: "El Capitan".

А еще Politeka писала, что Потап открыто засветил недостаток Каменских, постыдное фото: "Человек Фантомас".

Также Politeka сообщала, что поседевший Потап удивил резкой сменой имиджа, сам на себя не похож: "Бабкин?".