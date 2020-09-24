33-летняя украинская певица Настя Каменских отправилась на жаркий отдых вместе с Потапом

Несколько дней назад звездная пара супругов отправилась на отдых, чтобы продлить себе лето. Настя решила рассказать о гармонии, а Потап в свою очередь просто блеснул образом в шортах и простой рубашке. Так, после серии жарких Сторис в Инстаграм, пара решила показать, как они веселятся вдвоем.

На новых же кадрах звезды продемонстрировали во всей красе моменты вечернего отдыха на яхте. Настя решила попрыгать в воду, эффектно при этом блеснув ягодицами перед камерами. Примечательно, что за подобные кадры в основной ленте своей страницы Настю жестко раскритиковали – фанаты даже попросили звезду меньше оголяться на камеру.

А Потап показал в Инстаграм новое фото, на котором позировал в тех же шортах и светлой рубашке. Сидя на мягком диване, мужчина выглядел очень довольным и отдохнувшим.

«Лодки,яхты,ух ты,ах ты #птп», - написал Потап под солнечным фото.

Поклонники отреагировали сразу:

«El Capitan!!🍾👌🏻», «Пиво,пиво,водочка,плывет по морю лодочка», «А с Настей теперь вы не фотографируетесь ,или вы не с ней отдыхаете ?», «Вот и новая песня, про яхты, Ухты, ах ты👍», «Шикарное фото👍», «Ух ты мы вышли из бухты 🔥», «Красавчик👍🔥😍», «у нас что-то есть для тебя 👈🔥🔥🔥», «Припев готов!ещё 2 поста и песня готова😂», «Король👍😍», «Та ладно это все фотошоп ... 😂».

До этого звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие снимки, на которых предстала топлес, в одних красных стрингах.

Фигуристая брюнетка позировала на открытой мансарде, подставив солнечным лучам свои пышные прелести. Настя покрутилась перед камерой во всевозможных ракурсах: спереди звезда прикрывала бюст руками.

"Я верю в то, что все в мире - это энергия 〰️ А каждый человек живет на своей собственной частоте энергетических волн ➿ И для того, чтобы жить так, как мечтаешь, нужно настроиться на энергетическую частоту той реальности, которую мы хотим 😌 Сначала ваши мечты будут сбываться на тонком энергетическом уровне - то есть на уровне мыслей. И только потом сбудутся в настоящем ✨ Поэтому начинайте каждый свой день с правильных мыслей. С любви к себе и с внутренней уверенности, что у вас все получится! ❤️", - поделилась певица своими философскими мыслями.

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