Популярний російський співак Сергій Лазарєв викликав бурю емоцій

Як повідомляє Politeka.net, артист опублікував знімок в новому вигляді на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". На цей раз він постав перед шанувальниками в чорних картатих штанях і сірому піджаку, під яким можна розгледіти коричневу водолазку.

На знімку Сергій Лазарєв присів на тумбу, спершись на неї рукою. Співак спрямував погляд в інший бік, показавши свій елегантний профіль. В описі він побажав передплатникам гарного дня.

Користувачі соціальної мережі прийшли в захват від зовнішнього вигляду і брутальної пози виконавця, вони залишили багато теплих коментарів під фото:

"Красивий"; "прекрасний"; " Боже, який чоловік!!!! 🤤🤤🤤❤️❤️❤️"; "Як бути богом?"; "Спасибі, і Вам 😻 і осіння фотосесія якраз в тему 🤗"; "знову архів, хм ну ладно❤️😍"; " як приємно що ви про нас не забуваєте ❤️ спасибі вам ☺️ і вам відмінного дня і прекрасного настрою😉 😍".

Раніше Сергій Лазарєв, який, за чутками, був коханцем Ані Лорак, здався фанатам в стильному і незвичному для нього образі з гладко виголеним обличчям. Співак вбрався в спортивний костюм бежевого кольору і коричневу жилетку, на пояс пов'язав елегантний шарф, а руки сховав в кишені. Образ знаменитого красеня доповнили його образ сонцезахисні окуляри і годинник.

Нагадавши, Ані Лорак перебуває в особливому зв'язку з Лазарєвим ще з дитинства, визнання співачки.

Як повідомляла Politeka, екс-дружина молодого коханця Ані Лорак переживає нову драму.