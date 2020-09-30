Популярный российский певец Сергей Лазарев вызвал бурю эмоций стильным образом

Как сообщает Politeka.net, артист опубликовал снимок в новом облике на своей странице в соцсети "Инстаграм". На этот раз он предстал перед поклонниками в черных клетчатых штанах и сером пиджаке, под которым можно разглядеть коричневую водолазку.

На снимке Сергей Лазарев присел на тумбу, опершись на нее рукой. Певец устремил взгляд в другую сторону, показав свой элегантный профиль. В описании он пожелал подписчикам хорошего дня.

Пользователи социальной сети пришли в восторг от внешнего вида и брутальной позы исполнителя, они оставили много теплых комментариев под фото:

"Красивый"; "Прекрасный"; "Боже, какой мужчина!!!! 🤤🤤🤤❤️❤️❤️"; "Каково быть богом?"; "Спасибо, и Вам 😻 И осенняя фотосессия как раз в тему 🤗"; "Снова архив, хм ну ладно❤️😍"; "Как приятно что вы о нас не забываете ❤️ Спасибо вам ☺️ И вам отличного дня и прекрасного настроения 😉😍".

Ранее Сергей Лазарев, который, по слухам, был любовником Ани Лорак, показался фанатам в стильном и непривычном для него образе с гладко выбритым лицом. Певец нарядился в спортивный костюм бежевого цвета и коричневую жилетку, на пояс повязал элегантный шарф, а руки спрятал в карманы. Образ знаменитого красавца дополнили его образ солнцезащитные очки и часы.

Напомним, Ани Лорак состоит в особой связи с Лазаревым еще с детства, признание певицы.

Как сообщала Politeka, экс-жена молодого любовника Ани Лорак переживает новую драму.