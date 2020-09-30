Це вже не перший подібний випадок

Українці скаржаться, що ПриватБанк без підстав відмовляється з ними далі співпрацювати

Про це йдеться в негативних відгуках, які незадоволені клієнти опублікували на порталі Мінфін.

За словами першого клієнта, у нього була голд-карта, термін дії якої закінчився. Він звернувся з паспортом у відділення ПриватБанку, але карту не перевипускав.

Через час він зайшов в Приват24 і побачив, що банк відмовив йому у відкритті нової карти.

"Через годину, вирішив відкрити карту діджитал в Приват24 і що я бачу, банком відмовлено. При спробі дізнатися у відділенні банку або у оператора, не хто не пояснює чому я не можу відкрити якусь карту! У відділенні керуючий банком порекомендувала мені зв'язатися з оператором і що б вона передала запит супервайзеру, на спроби так зробити, було відмовлено оператором! Я в шоці. І при всьому цьому, у мене немає ні заборгованостей, ні кредитів. Просто ганьба! Банк не рекомендую!",- емоційно підсумував клієнт у своєму відгуку.

"Ваше питання вже розглядають фахівці. Ми прагнемо вирішити його в найкоротші терміни. Про результати Вам відразу повідомлять. Спасибі за розуміння", - йдеться у відповіді співробітника банку на скаргу.

Зі схожою проблемою зіткнувся інший клієнт. У його карти також закінчувався термін дії і банк в односторонньому порядку розірвав договір про співпрацю.

"Термін дії карти закінчувався, пішов в банк, щоб відновити і там ніхто нічого не може пояснити. Просто банк захотів розірвати договір зі мною і розірвав. Без якихось попереджень або претензій до мене", - поскаржився він.

"Ваше питання вже розглядають фахівці. Ми прагнемо вирішити його в найкоротші терміни. Про результати Вам відразу повідомлять. Спасибі за розуміння", - аналогічно відповів на скаргу співробітник Приватбанку.

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