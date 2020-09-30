Это уже не первый подобный случай

Украинцы жалуются, что ПриватБанк без оснований отказывается с ними дальше сотрудничать

Об этом говорится в негативных отзывах, которые недовольные клиенты опубликовали на портале Минфин.

По словам первого клиента, у него была голд-карта, срок действия которой истек. Он обратился с паспортом в отделение ПриватБанка, но карту не перевыпускал.

Через время он зашел в Приват24 и увидел, что банк отказал ему в открытии новой карты.

"Через час, решил открыть карту диджитал в Приват24 и что я вижу, банком отказано. При попытке узнать в отделении банка или у оператора, не кто не объясняет почему я не могу открыть какую либо карту! В отделении управляющий банком порекомендовала мне связаться с оператором и что бы она передала запрос супервайзеру, на попытки так сделать, было отказано оператором! Я в шоке. И при всем этом, у меня нет ни задолженностей, ни кредитов. Просто позор! Банк не рекомендую!", - эмоционально подытожил клиент в своем отзыве.

"Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах вам сразу сообщат. Спасибо за понимание", - говорится в ответе сотрудника банка на жалобу.

С похожей проблемой столкнулся другой клиент. У его карты также заканчивался срок действия и банк в одностороннем порядке расторг договор о сотрудничестве.

"Срок действия карты заканчивался, пошел в банк, чтобы возобновить и там никто ничего не может объяснить. Просто банк захотел расторгнуть договор со мной и расторг. Без каких-то предупреждений или претензий ко мне", - пожаловался он.

"Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах вам сразу сообщат. Спасибо за понимание", - аналогично ответил на жалобу сотрудник ПриватБанка.

Напомним, банкоматы ПриватБанка перестали выдавать деньги: "списание по карте прошло, но...".

Как сообщала Politeka, тысячи гривен исчезают в банкоматах, кошмары клиентов ПриватБанка сбываются: "Деньги вернут при условии...".

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