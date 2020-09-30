Відома українська виконавиця Світлана Лобода розповіла, ким для неї є її мама і як, на її думку, повинні ставитися люди до своїх батьків

Співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram роздумами про це, пише Politeka.

"Матуся - мій захисник, мій друг, моя опора. Любіть і оберігайте своїх рідних... особливо сьогодні. Телефонуйте їм, переживайте про них... Батьки - наше все❤️", - написала знаменитість.

На знімку співачка сидить поруч зі своєю мамою Наталією Василівною на березі водойми, на зірці – чорні штани в смужку і топік, що оголює живіт співачки.

Мама знаменитості одягнена набагато скромніше – на ній - бежеві штани і чорна футболка з принтом.

Користувачі підтримали Світлану, заявивши в коментарях, що батьки і турбота про них – це дуже важлива тема для будь-якої розсудливої людини.

"Які ви красиві😻🧡 Тільки матуся ніколи не зрадить, тільки матуся Матуся красуня🤗🌷🌷🌷 На цьому фото панує любов ❤ Класні😍❤️ Які ж Ви класні😍 Дуже схожі)) особливо з колишньою Свєтою😂👍 Які кішечки😍 Яка гарна мама", – пишуть шанувальники.

Ми писали, що популярна українська виконавиця Світлана Лобода показала яскраві фото з відпустки. Цього разу Світлана вирішила епатувати публіку ефектною появою на відпочинку в леопардовому бікіні. Як відомо, в цьому році трендом сезону є саме даний принт, тому співачка встигла придбати далеко не одне бікіні з "хижим" забарвленням.

Струнка співачка не тільки вдало підкреслила фігуру, але ще і змогла вразити ефектною довгою ніг.

Так, Світлана одягла леопардовий монокіні з розкішним декольте і доповнила свій образ простими сонцезахисними окулярами. Пружні форми зірки і довгі ноги вразили шанувальників, адже мама двох дітей виглядала дуже спокусливо.

Нагадавши, Світлана Лобода в міні-шортах звела з розуму рухами на кулі і вниз головою: "Тропікана жінка".

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