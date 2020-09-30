Известная украинская исполнительница Светлана Лобода рассказала, кем для нее является ее мама и как, по ее мнению, должны относиться люди к своим родителям

Певица поделилась на своей странице в Инстаграм размышлениями об этом, пишет Politeka.

"Мамочка- мой защитник, мой друг, моя опора. Любите и оберегайте своих родных... особенно сегодня. Звоните им, переживайте о них... Родители- наше всё❤️", – написала знаменитость.

На снимке певица сидит рядом со своей мамой Натальей Васильевной на берегу водоема, на звезде – черные брюки в полоску и топик, обнажающий живот певицы.

Мама знаменитости одета гораздо скромнее – на ней – бежевые брюки и черная футболка с принтом.

Пользователи поддержали Светлану, заявиви в комментариях, что родители и забота о них – это очень важная тема для любого здравомыслящего человека.

"Какие вы красивые😻🧡 Только мамочка никогда не предаст, только мамочка Мамочка красавица🤗🌷🌷🌷 На этом фото царит любовь ❤ Классные😍❤️ Какие же Вы классные😍 Очень похожи)) особенно с прежней Светой😂👍 Какие кошечки😍 Какая красивая мама", – пишут поклонники.

Мы писали, что популярная украинская исполнительница Светлана Лобода показала яркие фото из отпуска. В этот раз Светлана решила эпатировать публику эффектным появлением на отдыхе в леопардовом бикини. Как известно, в этом году трендом сезона является именно данный принт, поэтому певица успела приобрести далеко не одно бикини с "хищным" окрасом.

Стройная певица не только удачно подчеркнула фигуру, но еще и смогла поразить эффектной длинной ног.

Так, Светлана надела леопардовый монокини с роскошным декольте и дополнила свой образ простыми солнцезащитными очками. Упругие формы звезды и длинные ноги поразили поклонников, ведь мама двух детей выглядела очень соблазнительно.

Напомним, Светлана Лобода в мини-шортах свела с ума движениями на шаре и вниз головой: "Тропикана женщина".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль, Лобода, Асмус, Лорак и другие звезды покорили видом в прозрачных кружевах: бесстыдные фото.

Также Politeka писала, что Лобода без лифчика прогулялась в эффектном мини-платье на курорте: "Горяча и бешенна".