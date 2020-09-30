Екс-учасниця ВІА Гра Єва Бушміна вирішила ефектно нагадати про себе

Як передає Politeka.net, про це інформує Instagram-аккаунт "Зіркового шляху".

Так, у соцмережі з'явилися відверті знімки улюблениці Костянтина Меладзе, яка зважилася на дорослу фотосесію.

Перед об'єктивом камер екс-ВІА Гра Єва Бушміна повністю роздяглася, залишивши на собі лише білі високі панчохи.

"Єва Бушміна зачарувала у відвертій фотосесії. Екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Єва Бушміна, яка тепер створює музику під псевдонімом LAYAH, вразила своїх підписників новим сміливим образом. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам такий експеримент", - йдеться в підписі до відвертих знімків.

Але не всім шанувальникам припала до душі відверта фотосесія Єви Бушміної. Фанати відзначили, що зйомка схожа на аматорську, і сама співачка знаходиться не в кращій формі.

"Як на мене - це не дуже красиво..", "Негарно, скільки красивих фотосесій можна було зробити так ні, треба голою на стільці повертатися", "такий несмак! Особливо "попа під роздачу на кріслі" , "Як білизна на мотузці висить на фото", Виснажене тіло, що не має нічого спільного з красою і грацією...", "Шкіра страшна, і сама якась замучена", "Ну таке, краще б якось по-іншому про себе нагадала"," Фуу"," Єва щось не дуже", "жах! Особливо на шведській стінці. Ковбаска", - написали вони в коментарях.

Раніше інша екс-ВІА Гра Санта Дімопулос розповіла, які у неї стосунки з Надією Мейхер.

Протягом п'яти ефірів нового сезону "Танців" публіка спостерігає напружені відносини між дівчатами. Санта пояснила, чому так відбувається.

"У нас немає чвар. Це ж нормальна історія-дві колишні учасниці "ВІА Гри". Звичайно, вони конкурують. Це шоу-посміхаємося і махаємо. Людям це цікаво і вони за цим стежать... Немає такого, що ми ненавидимо один одного. Я з повагою ставлюся до Наді. Вона суперособистість...",- відверто зізналася співачка.

Нагадавши, нова зірка "Танців з зірками" Санта Дімопулос підкорила формами в екстремальному декольте.

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