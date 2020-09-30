Экс-участница ВИА Гра Ева Бушмина решила эффектно напомнить о себе

Как передает Politeka.net, об этом информирует Instagram-аккаунт "Зіркового шляху".

Так, в соцсети появились откровенные снимки любимицы Константина Меладзе, которая решилась на взрослую фотосессию.

Перед объективом камер экс-ВИА Гра Ева Бушмина полностью разделась, оставив на себе лишь белые высокие чулки.

"Ева Бушмина очаровала в откровенной фотосессии. Экс-участница группы «ВИА Гра» Ева Бушмина, которая теперь создает музыку под псевдонимом LAYAH, поразила своих подписчиков новым смелым образом. Пишите в комментариях, понравился ли вам такой эксперимент", - говорится в подписи к откровенным снимкам.

Но не всем поклонникам пришлась по душе откровенная фотосессия Евы Бушминой. Фанаты отметили, что съемка похожа на любительскую, и сама певица находится не в лучшей форме.

"Как по мне - это не очень красиво..", "Некрасиво, сколько красивых фотосессий можно было сделать так нет, надо голой на стуле повертеться", "Такая безвкусица! Особенно "попа под раздачу на кресле" , "Как белье на верёвке висит на фото последнем", "Измождённое тело,не имеющее ничего общего с красотой и грацией...", "Кожа страшная, и сама какая-то замученная", "Ну такое, лучше б как-то по-другому о себе напомнила", "Фуу", "Ева что-то неочень", "Ужас! Особенно на шведской стенке. Колбаска", - написали они в комментариях.

Ранее другая экс-ВИА Гра Санта Димопулос рассказала, какие у нее отношения с Надеждой Мейхер.

На протяжение пяти эфиров нового сезона "Танців" публика наблюдает напряженные отношения между девушками. Санта объяснила, почему так происходит.

"У нас нет склок. Это же нормальная история – две бывшие участницы "ВИА Гры". Конечно, они конкурируют. Это шоу – улыбаемся и машем. Людям это интересно и они за этим следят... Нет такого, что мы ненавидим друг друга. Я с уважением отношусь к Наде. Она суперличность...", - откровенно призналась певица.

Напомним, новая звезда "Танців з зірками" Санта Димопулос покорила формами в экстремальном декольте.

Как сообщала Politeka, горячая Санта Димопулос страстно прижалась к экс-партнеру Кравец из «Квартал 95»: «Красивая пара».