Відомий український виконавець і продюсер Олексій Потапенко (Потап) здивував новим спільним знімком зі своєю дружиною, співачкою Настею Каменських

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Потап опублікував свіже фото з Настею.

Парочка сидить на сходинках біля будинку, на Олексії – темна сорочка з закатаними рукавами і бежева капелюх. Настя сидить віддалік, на дівчині – Довга блакитна сорочка, що не приховує довгих ніг виконавиці, на ногах – білі кросівки. В руках у Насті смартфон.

Звертає на себе увагу той факт, що на NK немає макіяжу, саме такий і бачить свою дружину в побуті Олексій Потапенко. Варто відзначити також, що зараз зоряне сімейство знаходиться не в Україні і регулярно розміщує в соцмережах свої фотографії з відпочинку на яхті.

Шанувальникам сподобався новий знімок зоряної пари, про що вони не забули розповісти в численних коментарях, також зазначивши фото великою кількістю лайків.

"Відмінна пара👏 🤩🔥❤️😍👏🤩🙌🔥 🔥🔥 які гарні ☺❤️рюс Вілліс з якоюсь красунею😅 🧸💎🖤❤ 👍🏻", – пишуть вони.

Раніше ми писали, що Олексій Потапенко (Потап) здивував кардинальними змінами в зовнішності. У себе в Instagram Потап опублікував свіже фото з відпочинку. Він виглядав молодим і відпочив. На вигляд здавалося, що артист скинув кілька років і стільки ж зайвих кілограм. Потап позував у легкій блакитній сорочці та солом'яному капелюсі. Його обличчя було гладко поголене.

"Доброго ранку друзі українці", - підписав фото артист.

Нагадаємо, що Настя Каменських і Потап дали волю пристрасті на розкішній яхті, кадри жарких утіх: "El Capitan".

А ще Politeka писала, що Потап відкрито засвітив недолік Каменських, ганебне фото: "людина Фантомас".

Також Politeka повідомляла, що посивілий Потап здивував різкою зміною іміджу, сам на себе не схожий: "Бабкін?".