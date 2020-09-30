З'явилися подробиці важливого розпорядження Кабміну

Про це пише Цензор.Ні.

Так, Уряд вирішив істотно скоротити витрати на на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг в поточному році.

Згідно з розпорядженням №1177 від 28 вересня, Кабінет Міністрів вирішив зменшити обсяг витрат споживання за програмою "Виплата пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу в грошовій формі" на суму в майже 756 млн, які були передбачені Міністерству соцполітики на 2020 рік у загальному фонді держбюджету.