З'явилися подробиці важливого розпорядження Кабміну
Про це пише Цензор.Ні.
Так, Уряд вирішив істотно скоротити витрати на на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг в поточному році.
На цю ж суму передбачено збільшення обсягу витрат споживання за програмою 2507030 "заходи щодо соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю".
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Раніше ми також розповідали, що українці можуть не дочекатися пільг і субсидій від держави.
З 1 січня 2021 року перевірять кожного українця, який звернеться за отриманням соцдопомоги. Спершу йому доведеться пройти попередню перевірку. Дані про кожного прохача допомоги звірять з аналізом різних баз і реєстрів.
На спеціальній платформі будуть доступні всі дані: відкриті банківські рахунки і залишки на них, інформація про фактичне місце проживання, паспортні дані, ІПН, дані з податкової. І якщо потенційний пільговик приховав якусь інформацію від держави, він автоматично залишиться без субсидій.
Нагадаємо, що українців позбавлять субсидій і пільг, що зміниться з 1 січня
Як повідомляла Politeka, субсидії урізали, витрати на Раду збільшили: розкрито масштаби цинізму
Також Politeka писала, що субсидій можна не дочекатися, в Кабміні прийняли несподіване рішення