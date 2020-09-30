Появились подробности важного распоряжения Кабмина

Об этом пишет Цензор.Нет.

Так, правительство решило существенно сократить расходы на на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в текущем году.

Кабмин Шмыгаль

Согласно распоряжению №1177 от 28 сентября, Кабинет министров решил уменьшить объем расходов потребления по программе "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме" на сумму в почти 756 млн, которые были предусмотрены Министерству соцполитики на 2020 год в общем фонде госбюджета.

На эту же сумму предусмотрено увеличение объема расходов потребления по программе 2507030 "Мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью".

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Ранее мы также рассказывали, что украинцы могут не дождаться льгот и субсидий от государства.

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С 1 января 2021 года проверят каждого украинца, который обратится за получением соцпомощи. Сперва ему придется пройти предварительную проверку. Данные о каждом просителе помощи сверят с анализом различных баз и реестров.

На специальной платформе будут доступны все данные:  открытые банковские счета и остатки на них, информация о фактическом месте проживания, паспортные данные, ИНН, данные из налоговой. И если потенциальный льготник скрыл какую-то информацию от государства, он автоматически останется без субсидий.

Напомним, что украинцев лишат субсидий и льгот, что изменится с 1 января

Как сообщала Politeka, субсидии урезали, расходы на Раду увеличили: раскрыты масштабы цинизма

Также Politeka писала, что субсидий можно не дождаться, в Кабмине приняли неожиданное решение