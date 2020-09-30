Зірка серіалу "Бідна Настя" Олена Корикова порадувала фанатів своєю красою після довгої перерви

Як передає Politeka.net, актриса розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" серію знімків з автомобіля. На них красуня зображена на задньому сидінні в теплому вовняному пальто в різнокольорові смуги і м'якому капелюсі кольору хакі, через плече вона перекинула чорно-білу сумочку. Розпущене волосся знаменитості вільно розміталися по плечах.

"Для тих, хто скучив, нагадую про себе. #😉Сьогодні, по дорозі в Леруа. Сподіваюся, у вас все відмінно!",- поділилася Олена Корикова в описі.

Варто відзначити, що з моменту зйомок в популярному серіалі актриса помітно постаріла, проте зберегла привабливу зовнішність. 48-річна зірка все ще здатна зачарувати чоловіка спокусливою посмішкою. У коментарях користувачі соцмережі захопилися її виглядом і залишили багато компліментів:

"Олена Корикова - це еталон краси назавжди"; " Оленка,ну яка ж Ви красуня, я вас обожнюю😍 😘"; "Бог Вами милується 🙌"; "Оленка, сонечко, як же ви прекрасні! Ось і на нашій вулиці свято! Одна ваша фотографія, одна Ваша чарівна посмішка, а скільки відразу шанувальників ви зробили щасливими! Любимо вас шалено!"; "Ви прекрасні! 😍 🌹 Частіше радуйте новими фото😉"; " мабуть Чоловіки, дивлячись на Оленку, геть забули, за чим прийшли!😉😍💓👍🌹🌹🌹🌹🌹"; "Прекрасна жінка! Ви еталон жіночності! Еталон жіночої краси! Хотілося б вас бачити на екранах ТБ💖".

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